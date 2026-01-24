El 2026 ha llegado con nuevos retos para los especialistas del Refugio de Vida Silvestre Lanzanillo Pajonal Fragozo.

Consolidar las acciones de protección a los objetos de conservación del área protegida es uno de los objetivos de trabajo en el presente año para este colectivo

Para cual mantienen el proyecto del conservación del Manatí del gran Caribe en la comunidad de Nazabal.

Las áreas de este refugio de vida Silvestre es uno de los sitio de mayor cantidad de reportes de avistamiento en el pais de este mamífero en peligro de extinción

La Jutía Rata , un endémico local con una población reducida en Cayo Fragoso es otro de los objetos de conservacion sobre el cual los especialistas del Refugio de Vida Silvestre Lanzanillo Pajonal Fragozo centraran su atención en el presente año

Una especie en peligro de extinción que hoy está amenazada por causas naturales como los huracanes que destruyen su habitad y por la conducta irresponsable del hombre que con el afán de capturar otras especies de jutias también agreden a este pequeño roedor.

El monitoreo de tres especies tortugas marinas que habitan en esta region de la costa norte del centro del país es otra de las acciones a realizarar durante los doce meses que comenzamos a vivir

Además se mantendrá el trabaja en la restauración del bosque de Cayó. Cónuco donde se reporta la presencia de la Majagua negra una de las joyas de la flora Cubana

Consolidar la extrategia de educación ambiental en las comunidades para así elevar ev los vecinos la conciencia ambientalusta forma parte de los lineamientos de trabajo para el 2026 para los especialistas del Refugio de Vida Silvestre Lanzanillo Pajonal Fragozo.

Un área protegida que se extiende por el borde costero de los municipios Encrucijada, Camajuani Remedios y Caibarién y a pesar del esfuerzo que realizan sus especialistas aún se reportan indisciplinas que agreden al medio ambiente en su entorno.

Los especialistas del refugio de vida silvestre Lanzanillo Pajonal Fragozo convocan a los vecinos de las comunidades del área protegida, a los pescadores deportivos y estatales así como a la población que los visitá a mantener una conducta más amiga con la naturaleza.