jueves, enero 15, 2026
Lo último:
Principales

Información del Gobierno Revolucionario

Tomado de CMHW

A horas del inicio del tributo popular a nuestros 32 héroes caídos en cumplimiento de su deber en la hermana República Bolivariana de Venezuela, se ha decidido, como digno y merecido homenaje, que todos sean ascendidos en grado militar, con carácter póstumo.

A horas del inicio del tributo popular a nuestros 32 héroes caídos en cumplimiento de su deber en la hermana República Bolivariana de Venezuela, se ha decidido, como digno y merecido homenaje, que todos sean ascendidos en grado militar, con carácter póstumo.

La Habana, 14 de enero de 2026

«Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz»

También te puede gustar

Adelante su reloj esta noche a las 12, para el horario de verano

Tomado de CubaSí

La mujer: fuerza creadora de la Revolución Cubana

Tomado de CubaSí

Reitera el MINSAP procedimientos de Control Sanitario para viajeros

Tomado de Radio Rebelde

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *