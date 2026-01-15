Información del Gobierno Revolucionario

A horas del inicio del tributo popular a nuestros 32 héroes caídos en cumplimiento de su deber en la hermana República Bolivariana de Venezuela, se ha decidido, como digno y merecido homenaje, que todos sean ascendidos en grado militar, con carácter póstumo.

A horas del inicio del tributo popular a nuestros 32 héroes caídos en cumplimiento de su deber en la hermana República Bolivariana de Venezuela, se ha decidido, como digno y merecido homenaje, que todos sean ascendidos en grado militar, con carácter póstumo.

La Habana, 14 de enero de 2026

«Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz»