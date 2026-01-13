martes, enero 13, 2026
Lo último:
Principales

Presidente Díaz-Canel: “No hay conversaciones con Estados Unidos”

Tomado de Cubadebate

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, desmintió este lunes que haya conversaciones con la Administración de Estados Unidos, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio, aunque recordó que el Gobierno de La Habana siempre ha estado dispuesto a un diálogo “serio y responsable”.

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba escribió en X que “no existen conversaciones con el Gobierno de EE.UU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio”.

A la vez, recordó la posición histórica del Gobierno cubano: “Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos Gobiernos de EE.UU, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de derecho internacional y beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia”.

En su mensaje, publicado en el contexto de crecientes amenazas contra la isla e irresponsables e injerencistas declaraciones de Trump y miembros de su gabinete, Díaz-Canel señaló que el origen y  endurecimiento del bloqueo no tienen relación con los cubanos residentes en Estados Unidos, “empujados allí por esa política fallida y por los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano”.

Ellos –añadió– “son ahora víctimas del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami”.

Al respecto, el mandatario cubano recordó que hay acuerdos migratorios bilaterales en vigor “que Cuba cumple escrupulosamente”.

“Como demuestra la historia, las relaciones entre EE.UU y Cuba, para que avancen, deben basarse en el derecho internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica”, subrayó el presidente cubano.

Tomado de Cubadebate

Tomado de Cubadebate

Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba. Publica noticias y análisis con un tratamiento objetivo de los hechos. Muestra los intereses que el poder global oculta para mantener sus privilegios. UCI, La Habana, Cuba. editor@cubadebate.cu

También te puede gustar

¡Esta es la Revolución, la idea inderrotable de que todos los sueños son realizables!

Tomado de Vanguardia

Sostiene Canciller cubano encuentro con nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

Cuba en Kingstown, para un abrazo continental

Tomado de Granma

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *