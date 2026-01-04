domingo, enero 4, 2026
Gloria al bravo pueblo: solidaridad con Venezuela desde Villa Clara (+Fotos)

Tomado de CMHW

Desde la ciudad de Santa Clara, una representación del pueblo villaclareño expresó su solidaridad con la hermana República Bolivariana de Venezuela y condenó la agresión imperialista del gobierno de los Estados Unidos.

Presidieron el acto, Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara; Osnay Miguel Colina, presidente de la comisión organizadora del 22.° Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC); Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia; el general de brigada Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar Villa Clara; el coronel Orelvis Fernández Puig, jefe de la Jefatura del Ministerio del Interior de Villa Clara y otras autoridades locales.

Especialmente invitados, Rolando Pascual Fundora La Rosa, Héroe del Trabajo de la República de Cuba; Anaya González Pérez Rullero, estudiante venezolana de la Universidad Médica villaclareña.

Canciones, poemas, fragmentos de discursos de Hugo Chávez, declaraciones de jóvenes, artistas, trabajadores, y el llamado de «gloria al bravo pueblo».

«Venezuela libre, Viva la patria de Bolívar y Chávez», revienta en las voces de los santaclareños en el Parque Leoncio Vidal.

Gloria al bravo pueblo: solidaridad con Venezuela desde Villa Clara. Fotos: Ramón Barreras Valdés

