Condena enérgica de Cuba ante cobarde agresión de EE.UU. contra Venezuela y absoluto respaldo a esa nación hermana

El Gobierno Revolucionario condena en los términos más enérgicos la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, a la vez que reitera de forma categórica el absoluto respaldo y solidaridad de Cuba con la hermana República Bolivariana y su gobierno. Apoya la alocución de la Vicepresidenta Ejecutiva, compañera Delcy Rodríguez y respalda su reclamo a que el gobierno de Estados Unidos brinde fe de vida del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores, así como la determinación del gobierno bolivariano y chavista, y su pueblo de rechazar la agresión y defender su independencia y soberanía.

La cobarde agresión estadounidense es un acto criminal, violatorio del Derecho Internacional y la Carta de la ONU. Constituye una escalada peligrosa de la campaña de guerra sostenida durante años por Estados Unidos contra esa hermana nación, que se intensificó desde septiembre de 2025 con el despliegue naval agresivo en el mar Caribe, bajo pretextos mendaces y acusaciones infundadas sin evidencia alguna.

Cuba reclama enfáticamente la inmediata liberación por parte de las autoridades estadounidenses del presidente Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores.

Se trata de una descarnada agresión imperialista y fascista con objetivos de dominación, que pretende reeditar las ambiciones hegemónicas estadounidenses sobre Nuestra América, ancladas en la Doctrina Monroe, y la meta de tener acceso y control irrestricto sobre las riquezas naturales de Venezuela y la región. Busca también amedrentar y avasallar a los gobiernos de América Latina y el Caribe.

Las consecuencias de este acto irresponsable están por verse. El gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump y su Secretario de Estado, junto a los elementos agresivos y enemigos de Latinoamérica y el Caribe que tanta influencia política han adquirido en ese país, tienen absoluta responsabilidad por las muertes, y el daño humano y material ya causado, y que pueda resultar de la agresión.

Los gobiernos de la región, en representación de sus pueblos, suscribieron unánimemente en enero de 2014, en La Habana, la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, aspiración que hoy se ve bajo ataque de Estados Unidos.

La comunidad internacional no puede permitir que permanezca impune una agresión de esta naturaleza y gravedad contra un Estado Miembro de la ONU, que se secuestre con una operación militar al presidente legítimo y en ejercicio de un país soberano sin encarar consecuencias. Venezuela es un país pacífico, que no ha agredido a Estados Unidos, ni a nación alguna.

Por esa nación hermana y por su pueblo, estamos dispuestos a dar, como por Cuba, hasta nuestra propia sangre.

El Gobierno Revolucionario llama a todos los gobiernos, parlamentos, movimientos sociales y pueblos del mundo a condenar la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, y a enfrentar este acto de terrorismo de Estado que amenaza la paz y la seguridad internacionales, y pretende imponer una nueva doctrina de dominación del imperialismo estadounidense en el mundo y en América Latina y el Caribe en particular.

Todas las naciones de la región han de estar alertas, pues la amenaza pende sobre todas. En Cuba, nuestra determinación de luchar es firme e inclaudicable. La decisión es una sola: Patria o Muerte.

¡Venceremos!

La Habana, 3 de enero de 2026