Efectuarán en Villa Clara acto de solidaridad con Venezuela

Santa Clara, 3 ene (ACN) Susely Morfa González, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Villa Clara, convocó al pueblo villaclareño a un acto de reafirmación revolucionaria y solidaridad con Venezuela, que se realizará hoy a las 4:00 p. m. en el parque Leoncio Vidal de Santa Clara, como respuesta a la agresión militar de Estados Unidos contra esa nación sudamericana.

La convocatoria surge del sentir popular expresado desde las primeras horas de este sábado, tras conocerse los reportes de bombardeos de fuerzas militares estadounidenses en Caracas y varios estados venezolanos.

Condenamos enérgicamente la agresión a Venezuela por parte de los Estados Unidos, es una barbarie, un brutal crimen contra la paz y la soberanía del pueblo venezolano, declaró Morfa González en una publicación de su perfil de Facebook, mensaje replicado por cientos de internautas.

En el emblemático parque Vidal, punto de encuentro cívico, los ciudadanos expresaron de inmediato su apoyo al pueblo venezolano.

Como cubano y villaclareño, repudio con toda mi fuerza este acto cobarde de agresión militar contra Venezuela; no es solo un ataque a un país hermano, es una bofetada a toda nuestra América, afirmó a la Agencia Cubana de Noticias Mario Galañena Hernández, residente en el reparto Bengochea de Santa Clara.

Esto es terrorismo de Estado puro; la historia nos enseña que la misma mano que hoy golpea a Caracas ha intentado doblegar a Cuba por décadas, por eso nuestro apoyo a Venezuela es inquebrantable; su lucha es nuestra, su soberanía es sagrada para todos, aseguró la joven estudiante Nicole Gutiérrez de la Nuez.

Asimismo, Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora del territorio, constató el apoyo del pueblo de Villa Clara: «La agresión nos duele como si fuera contra nosotros mismos, porque es el mismo enemigo, con los mismos métodos; reiteramos todo nuestro respaldo en defensa de la paz y la soberanía de la patria grande».

Esta movilización territorial se alinea con la posición firme del Gobierno y el Estado cubanos, constatado por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien denunció en su cuenta oficial en X lo ocurrido como un «criminal ataque» y un acto de «terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América».

Díaz-Canel exigió de forma urgente la reacción de la comunidad internacional ante lo que calificó como un grave asalto a América Latina y el Caribe como zona de paz.