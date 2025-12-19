Electo Toledo Santander como nuevo secretario de la Asamblea Nacional

La presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro, informó que el diputado José Luis Toledo Santander fue electo para ocupar el cargo de Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que lo es a su vez del Consejo de Estado. La propuesta fue realizada durante el sexto período de sesiones ordinarias de la X Legislatura del Parlamento.

El diputado por el municipio Plaza de la Revolución es Licenciado en Derecho y Doctor en Ciencias Jurídicas y se ha desempeñado como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Comenzó su vida laboral como profesor de Educación de Adultos en la Escuela de Economía, cursos de dirigentes y en la Facultad Obrero Campesina. Fue Fiscal en Sancti Spíritus y Fiscal Jefe en Ciego de Ávila y Ciudad de La Habana, cargo que desempeñó hasta que fue electo Vicefiscal General de la República, labor que realizó hasta 1994. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

En la sesión, también se anunció la aprobación de una nueva miembro del Consejo de Estado, la diputada por Holguín, Litza Elena González Desdín, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria.

González Desdín es estudiante de tercer año de Licenciatura en Lengua Francesa de la Universidad de La Habana. Posee una fructífera trayectoria estudiantil donde ha ocupado cargos en diversos niveles.

En Holguín se desempeñó como Presidenta Provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y en la Educación Superior ha transitado desde la estructura de brigada, facultad y universidad; hasta ser electa vicepresidenta y luego presidenta nacional de la FEU en la más reciente sesión del Consejo Nacional de la organización.

Oscar Silvera Martínez, presidente del Tribunal Supremo Popular

Fue aprobada, además, la elección de Oscar Silvera Martínez como presidente del Tribunal Supremo Popular, y de Rosabel Gamón Verde como ministra de Justicia.

El diputado por Granma Silvera Martínez es Licenciado en Derecho con Título de Oro. Inició su vida laboral como juez suplente no permanente en el Tribunal Municipal Popular de Bayamo y después como juez profesional titular. Transitó por las responsabilidades de Presidente del Tribunal Municipal Popular de Bayamo y Vicepresidente del Tribunal Provincial Popular de Granma.

En el año 2003 fue designado ayudante del Presidente del Tribunal Supremo Popular, responsabilidad que alternó con la de juez profesional suplente permanente del Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana. Fue promovido a Vicepresidente de esa instancia y luego fue designado por el Consejo de Estado en igual responsabilidad del Tribunal Supremo Popular.

En el año 2018 fue nombrado Ministro de Justicia. Es diputado a la Asamblea Nacional desde la IX Legislatura.

Por su parte, Gamón Verde fungía como viceministra primera de Justicia.