jueves, septiembre 25, 2025
Lo último:
Principales

Respaldan a la Revolución Bolivariana trabajadores del sector pesquero en Caibarién

Redacción Digital

Caibarién, 24 de septiembre — En un emotivo acto celebrado en la Empresa Pesquera Industrial de Caibarién, trabajadores del sector pesquero expresaron su firme respaldo a la Revolución Bolivariana de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro.

La jornada estuvo marcada por consignas de solidaridad, intervenciones de dirigentes sindicales y representantes del Partido Comunista de Cuba, quienes destacaron los lazos históricos entre Cuba y Venezuela. Se reafirmó el compromiso con los ideales de justicia social, soberanía y unidad latinoamericana.

Entre las principales autoridades presentes estuvieron Susely Morfa González, primera secretaria del Partido Comunista en Villa Clara; Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia; el primer coronel Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar de Villa Clara; y el coronel Orelbys Fernández Puig, jefe del Ministerio del Interior en la provincia.

Durante el encuentro, se leyó una declaración conjunta en apoyo al pueblo venezolano frente a las agresiones externas y se reconoció el papel de Venezuela en la integración regional. Los trabajadores pesqueros, portando banderas y pancartas, ratificaron su lealtad a los principios del ALBA-TCP y condenaron el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

El acto concluyó con una presentación cultural y el llamado a continuar fortaleciendo los vínculos entre ambos pueblos.

Fotos: Alain Carballo

También te puede gustar

Agradece Díaz-Canel opiniones y propuestas realizadas por jóvenes del ISRI

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

Gobierno de Villa Clara decide vender productos alimenticios a diferentes grupos etáreos

Tomado de CMHW

Economía de Cuba muestra discreto avance en inicios de año

Tomado de Radio Reloj

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *