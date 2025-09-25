Respaldan a la Revolución Bolivariana trabajadores del sector pesquero en Caibarién

Caibarién, 24 de septiembre — En un emotivo acto celebrado en la Empresa Pesquera Industrial de Caibarién, trabajadores del sector pesquero expresaron su firme respaldo a la Revolución Bolivariana de Venezuela y al presidente Nicolás Maduro.

La jornada estuvo marcada por consignas de solidaridad, intervenciones de dirigentes sindicales y representantes del Partido Comunista de Cuba, quienes destacaron los lazos históricos entre Cuba y Venezuela. Se reafirmó el compromiso con los ideales de justicia social, soberanía y unidad latinoamericana.

Entre las principales autoridades presentes estuvieron Susely Morfa González, primera secretaria del Partido Comunista en Villa Clara; Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia; el primer coronel Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar de Villa Clara; y el coronel Orelbys Fernández Puig, jefe del Ministerio del Interior en la provincia.

Durante el encuentro, se leyó una declaración conjunta en apoyo al pueblo venezolano frente a las agresiones externas y se reconoció el papel de Venezuela en la integración regional. Los trabajadores pesqueros, portando banderas y pancartas, ratificaron su lealtad a los principios del ALBA-TCP y condenaron el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

El acto concluyó con una presentación cultural y el llamado a continuar fortaleciendo los vínculos entre ambos pueblos.

Fotos: Alain Carballo