Caibarién

Talleres Autopart: el lugar correcto para tu ruta

Freddy Espinosa

Autopartes Taller Caibarién va por la diversificación porque cuentan con un equipo de profesionales en varias ramas.

Prestan un servicio de reparación e instalación de climas, neveras, refrigeradores y aires acondicionados con el conocimiento y profesionalidad demostradas por Ronel Ramos Rafuls y Yandry Flores.

Los servicios pueden ser solicitados por particulares, entidades estatales, mipymes y demás actores económicos. El servicio especializado de reparación e instalación de climas, neveras, aires acondicionados puede realizarse en pagos efectivos y por las pasarelas de pago que están habilitadas en el país y se efectuará en los municipios de Caibarién y Remedios.

Pueden contactarlos en Carretera Caibarién-Remedios o por el teléfono 52125262.

Texto e imagen: tomados del muro de Facebook del autor.

