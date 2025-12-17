Cuba condena el bloqueo naval de Estados Unidos a Venezuela

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rechazó enérgicamente el bloqueo naval que el Gobierno de EE. UU. impuso a Venezuela. Por medio de un mensaje en X, el mandatario cubano reafirmó su firme apoyo «al presidente Nicolás Maduro, a la Revolución Bolivariana y Chavista y a su Unión Popular-Militar».

En la propia red, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, lo calificó como una gravísima violación del Derecho Internacional y un incremento de la escalada de la agresión.

La nueva medida fue anunciada la víspera por la administración estadounidense. «Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela», publicó el presidente, Donald Trump, en su red social.

El Gobierno Bolivariano, en un comunicado, definió la orden como «una amenaza temeraria y grave», que viola el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad.

Denunció que el objetivo de la Casa Blanca es «robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria», y llamó a los pueblos de EE. UU. y del mundo a rechazar por todos los medios «esta extravagante amenaza que devela las verdaderas intenciones» de Trump.

«Venezuela jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno y continuará recorriendo junto a su pueblo, la senda de construcción de la prosperidad y la defensa irrestricta de nuestra independencia y soberanía», subrayó el comunicado.