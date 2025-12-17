Elegidos los mejores deportistas del año

Leyanis Pérez y Julio César La Cruz resultaron seleccionados los atletas más destacados del deporte convencional cubano en 2025.

La triplista pinareña mereció el galardón sin discusiones, pues dominó los campeonatos mundiales bajo techo y al aire libre, además de la Liga del Diamante, en este caso por segundo año consecutivo.

La nominación del capitán de la escuadra boxística resultó más polémica. Por un lado, en el circuito profesional, conquistó la faja continental de la Asociación Mundial, que le posibilita retar al dueño del Cinturón a nivel global.

Sin embargo, fue menos el saldo en los certámenes amateurs, más allá de aparecer primero en el listado de su división por la World Boxing. Obtuvo un bronce en su Campeonato del orbe, y regresó sin metales del organizado por la iba.

Suslaidy Giralt acaparó el lauro del máximo exponente entre quienes presentan algún tipo de discapacidad, pues devino deportista de la Isla con más medallas en justas olímpicas, un total de 13, gracias a las dos preseas sumadas en la lid para sordos de Tokio.

Entre tanto, Robiel Yankiel Sol descolló por su tercer título planetario en el salto largo de los campeonatos mundiales de paratletismo, mientras la parajudoca Yadira Ramos alcanzó bronce en los colchones de la capital japonesa.

El hecho del año consistió en el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Japonesa de beisbol, otorgado al lanzador campeón con SoftBank, Liván Moinelo. Por primera vez un cubano recibió tal distinción.