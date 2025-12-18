Celebran acto municipal por el Día del Educador en Caibarién

Celebra hoy Caibarién acto municipal por el día del educador, en la escuela primaria «José Martí», perteneciente al complejo educacional del reparto Van Troi 2, elegida por sus resultados integrales. En donde fue resaltada la labor de los trabajadores del sector.

El evento estuvo lleno de momentos significativos como los reconocimientos entregados a la joven generación, también por sus relevantes resultados a directores y docentes destacados de diversas instituciones educativas del territorio.

El acto contó con la participación de autoridades locales, organizaciones políticas y de masas, directivos, docentes, estudiantes y familias en general. Rafael Marín Reymond, Director de Educación municipal, dirigió unas palabras a los educadores allí presentes.

Junto con mensajes de felicitación y tributo a los maestros, el homenaje estuvo acompañado de la conmemoración a otras fechas significativas como la declaración de Cuba como Territorio libre de analfabetismo. Se recordó además que el próximo año 2026, en el marco del centenario del natalicio del líder histórico Fidel Castro, el sector se dedicará a honrar su obra educativa.

