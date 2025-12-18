jueves, diciembre 18, 2025
Lo último:
Caibarién

Celebran acto municipal por el Día del Educador en Caibarién

María Isabel Morales Guerra

Celebra hoy Caibarién acto municipal por el día del educador, en la escuela primaria «José Martí», perteneciente al complejo educacional del reparto Van Troi 2, elegida por sus resultados integrales. En donde fue resaltada la labor de los trabajadores del sector.

El evento estuvo lleno de momentos significativos como los reconocimientos entregados a la joven generación, también por sus relevantes resultados a directores y docentes destacados de diversas instituciones educativas del territorio.

El acto contó con la participación de autoridades locales, organizaciones políticas y de masas, directivos, docentes, estudiantes y familias en general. Rafael Marín Reymond, Director de Educación municipal, dirigió unas palabras a los educadores allí presentes.

Junto con mensajes de felicitación y tributo a los maestros, el homenaje estuvo acompañado de la conmemoración a otras fechas significativas como la declaración de Cuba como Territorio libre de analfabetismo. Se recordó además que el próximo año 2026, en el marco del centenario del natalicio del líder histórico Fidel Castro, el sector se dedicará a honrar su obra educativa.

Imagen: de la autora.

María Isabel Morales Guerra

María Isabel Morales Guerra

Licenciada en Comunicación Social y periodista de Radio Caibarién

También te puede gustar

Con nuevos bríos, Bufete Colectivo de Caibarién (+Audio)

Odalis López

Cumple EPICAI con sus planes de ventas a la población y entidades estatales (+Audio)

Jose Antonio Zuloaga Martínez

Barrios parranderos aspiran a ser mipymes

Freddy Espinosa

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *