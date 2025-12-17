Proyecto de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación: Una apuesta al desarrollo

El ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Armando Rodríguez Batista, ofreció detalles en la Mesa Redonda de este martes sobre el exhaustivo proceso de construcción del proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo texto final será presentado para su aprobación a la Asamblea Nacional del Poder Popular este jueves 18 de julio.

Al iniciar su intervención, el ministro dedicó unas palabras de reconocimiento al “duro momento que vivimos como país”, expresando el respeto y la gratitud del CITMA hacia todas las personas que, “a pesar de todo el rollo que tenemos… aunque sea en la cotidianidad siguen haciendo ciencia, siguen apostando por hacer innovación, siguen apostando por proteger el medio ambiente y sobre todo por impulsar el desarrollo sostenible”. Señaló que este último objetivo constituye, en última instancia, la meta más importante en la construcción de la sociedad socialista en la que todos están implicados.

Rodríguez Batista explicó que el proyecto legislativo es el resultado de un extenso trabajo colectivo. “Realmente estamos hablando de un grupo de plan de trabajo que ha estado integrado para la elaboración de un proyecto de ley por un grupo importante de organizaciones, instituciones, universidades, centros de investigación, innovadores, empresarios, miembros de la sociedad civil, etcétera”, precisó. Este proceso, que en su momento fue denominado “construcción colectiva” de la ley, ha alcanzado ahora su etapa parlamentaria.

El titular del CITMA detalló que el proyecto fue sometido al análisis de los diputados en dos sesiones específicas: una con los parlamentarios de la capital y otra con los del resto del país. De ese debate surgieron aportes valiosos que enriquecieron el texto. “Hubo una discusión muy importante… el debate fue muy importante. Hay 25 modificaciones que se le están incluyendo a la ley precisamente como resultado de ese debate”, afirmó. Además, relató que a cada diputado que emitió su criterio se le contactó personalmente para explicarle cómo fue tomado en cuenta su aporte y en qué parte de la ley se incorporó la modificación correspondiente

Posteriormente, el proyecto, fortalecido por ese intercambio, fue llevado a una sesión del Consejo de Estado, donde también recibió aprobación y se acordó su presentación definitiva ante el plenario de la Asamblea Nacional.

Enmiendas que fortalecen y amplían el alcance

Entre las modificaciones incorporadas en esta última etapa, el ministro destacó la inclusión expresa de la inteligencia artificial dentro del cuerpo de la ley. “Estamos incluyendo un artículo que lo que está buscando es ya prever una comisión de ética para las investigaciones en inteligencia artificial. Yo creo que eso fortalece la ley”, sostuvo.

Recordó que el proyecto ya contaba con un articulado robusto sobre ética científica en general y, en particular, para las investigaciones en seres humanos y las asociadas al bienestar animal. “O sea, hemos ido ampliando el alcance de la ley y eso nos demuestra que esta es una ley de Cuba”, recalcó.

Rodríguez Batista quiso dejar clara la naturaleza incluyente de la normativa. “Esta no es la ley del CITMA, esta no es la ley de la Academia de Ciencias, esta no es la ley de un sector, no, esta es la ley del sistema cubano de ciencia, tecnología, innovación y es prácticamente la sociedad en pleno”, afirmó. La ley, dijo, trata de plasmar la visión de que todos deben utilizar la ciencia y la innovación para dirigir el desarrollo del país.

Otro elemento significativo que quedó reforzado es el vínculo entre la estrategia nacional de desarrollo y las estrategias sectoriales y territoriales. “Eso hay cosas que uno asume que son así, pero si está en el cuerpo de la ley, eso también da fuerza”, comentó el ministro, reconociendo que la discusión sobre este tema aportó de manera importante.

Una ley para incentivar, no para prohibir

El ministro definió con claridad el espíritu que anima la nueva legislación. “La ley es para incentivar, no para prohibir”, afirmó. Explicó que, si bien se establecen regulaciones necesarias en áreas como la ética de la investigación, el grueso del texto está orientado a “incentivar, para promover, para abrir oportunidades”.

En esta línea, subrayó el carácter abierto e integrador del sistema que se regula. La ley, dijo, es para los académicos, científicos, universidades y centros de investigación, pero también “para los empresarios estatales o privados, para las cooperativas, para los campesinos”.

En particular, mencionó a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) como un actor clave dentro del sistema de innovación cubano, por su capacidad para agrupar a los productores y promover mejores tecnologías y prácticas.

Respecto a la frecuente mención de la empresa en el texto, aclaró que responde a la esencia misma de la ley. “Estamos hablando de una ley de ciencia, tecnología e innovación. Y parte de la realización y de la base es la economía del conocimiento, que incluye a la empresa”. El objetivo, recalcó, es que la investigación no se quede en el papel o en un premio académico, sino que se concrete en producción y resultados tangibles para el país.

Un proceso paralelo de rendición de cuentas

Durante su intervención, el ministro también se refirió al proceso paralelo de rendición de cuentas del CITMA ante la Asamblea Nacional, el cual, aunque no se efectuará el 18 de julio por la agenda de la sesión, ya generó meses de intercambio provechoso. Calificó esta experiencia como “una gran oportunidad” y reconoció el trabajo de la viceministra, Idalia López Pedroso, quien organizó y condujo este proceso.

La propia viceministra explicó que el proceso previo a los recorridos de los diputados incluyó un trabajo amplio en los colectivos laborales. Se trató, dijo, de una oportunidad para acercar a la población el quehacer del sistema de ciencia, tecnología e innovación a través de los parlamentarios.

Según detalló, cuando se conoció el cronograma inicial —que contemplaba visitas a 126 instituciones— se decidió ampliar ese universo, pues “el alcance de nuestras instituciones no se limita a las entidades”. A partir de ese enfoque, se desarrolló un proceso más abarcador en todas las provincias. En Artemisa, por ejemplo, se visitaron los once municipios; en Granma, particularmente en el municipio de Río Cauto, se incluyeron entidades del sector de la salud, se participó en ferias de innovación y se intercambió con productores.

López Pedroso señaló que en las provincias hubo acercamientos a las universidades y visitas a áreas protegidas, y que la interacción incluyó también a las formas de gestión no estatal. En esos espacios, afirmó, se trasladaron con transparencia los principales retos y limitaciones del sistema.

A partir de la experiencia acumulada por los diputados, se presentaron además propuestas sobre cómo desarrollar las políticas que coordina el Citma. Para la viceministra, el proceso también permitió que los trabajadores del sistema ratificaran su compromiso con el desarrollo del país, y consideró que “las sugerencias y lecciones compartidas en el terreno nos permitirán mejorar nuestra labor”.

Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación: Una norma inclusiva

En otro momento de la Mesa Redonda, Armando Rodríguez Batista destacó el carácter inclusivo de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Explicó que la norma reconoce tanto la innovación científica como aquella asociada al conocimiento situado y a la experiencia del trabajador.

“Es también la ley de los innovadores y racionalizadores de Cuba”, afirmó, y subrayó que lo alcanzado a través de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) queda ahora protegido y estimulado por el marco legal.

Rodríguez Batista apuntó que existe un gran potencial en las empresas y en los foros de innovación. Como ejemplo, mencionó la feria de innovación realizada en enero de 2025, donde se presentaron 600 innovaciones, participaron 2 200 personas y se firmaron más de 80 cartas de intención. En ese contexto, insistió en que el financiamiento es un elemento clave para impulsar estas actividades.

El titular del CITMA recordó que la gestión de gobierno basada en ciencia e innovación forma parte de la ley, y subrayó la necesidad de garantizar fondos para cubrir “ese salto pequeño que le falta al innovador para entrar al mercado y empezar a comercializar”.

Hacer ciencia —dijo— implica recursos e intercambios, y anunció que se trabaja en un software que permitirá a los especialistas conocer en qué investigaciones están involucrados sus colegas.

Cuba en la Conferencia de las Partes

En relación con la Conferencia de las Partes (COP) sobre cambio climático, el ministro señaló que Cuba llegó al evento con incertidumbre, tras la retirada del gobierno de Donald Trump del foro. No obstante, valoró como una primera victoria de la cita celebrada en Brasil el acuerdo alcanzado en torno a elementos que demostraron que el multilateralismo sigue siendo la vía para enfrentar estos problemas.

Rodríguez Batista alertó sobre los grandes retos que enfrentan los países para adaptarse al cambio climático, especialmente las naciones en desarrollo. En ese sentido, destacó que la voz de Cuba es escuchada en los diferentes espacios de negociación. Previo a la COP, recordó, se realizó una reunión de líderes y se logró insertar en las negociaciones la decisión de triplicar las finanzas climáticas.

El ministro señaló que, del total del financiamiento destinado al cambio climático, solo el dos por ciento se dedica a la adaptación, precisamente el componente más necesario para los países en vías de desarrollo, y que dos tercios de esos recursos se quedan en los países desarrollados. Aun así, consideró que la COP constituye un espacio importante, pues también permite avanzar en negociaciones bilaterales.

Características de la política ambiental cubana

La política ambiental cubana se distingue en el escenario internacional por su sólida base científica y por la capacidad de sus instituciones para generar conocimiento propio.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) coordina proyectos internacionales que totalizan alrededor de 15 millones de dólares al año, resultado de una gestión estratégica que aprovecha convocatorias y alianzas sin comprometer los fondos del Estado.

Uno de los elementos más notables es la fortaleza investigativa nacional: entre universidades y centros de la Agencia de Medio Ambiente, el país cuenta con unas 60 a 70 instituciones con capacidad para estudiar ecosistemas y biodiversidad. Esta infraestructura permite que Cuba no dependa de expertos externos para evaluar sus recursos naturales, lo que constituye un rasgo distintivo frente a otros países en desarrollo.

La reciente participación en la Conferencia de las Partes (COP) fue una oportunidad para mostrar estas prácticas y vincular comunidades científicas internacionales. Se compartieron experiencias con líderes de proyectos globales y se sumó el sector empresarial, como Inversiones Gamma S.A, que promueve la recuperación de playas.

La comunicación hacia la ciudadanía también fue inmediata: apenas concluyó el evento, fueron publicados los resultados para transparentar los avances y prioridades del país.

La política ambiental cubana se orienta tanto a la mitigación como a la adaptación al cambio climático, dos conceptos que requieren ser explicados con claridad a la población, especialmente en un país insular vulnerable. La valorización de los ecosistemas abre la puerta a financiamientos internacionales que apoyan estas acciones.

Aunque Cuba representa solo una fracción mínima de las emisiones globales, su peso político en los debates ambientales es superior a su tamaño. El prestigio de sus científicos y la coherencia de sus posiciones le han otorgado un lugar de referencia en las discusiones sobre responsabilidades históricas y justicia climática.

Cuba: Ley 150 y la “Tarea Vida”

Odalis Goicochea Cardoso, directora general de Medio Ambiente del CITMA, alegó que la política ambiental cubana entra en una nueva etapa con la puesta en vigor de la Ley 150 y la consolidación de la “Tarea Vida”, que articula acciones frente al cambio climático, la transición energética y la protección de ecosistemas estratégicos.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente enfrenta hoy múltiples desafíos en un contexto marcado por la crisis climática global, la pérdida de biodiversidad y los problemas de contaminación. Entre las prioridades figura la implementación de la Ley 150 del Sistema de Recursos Naturales y Medio Ambiente, aprobada en 2024, que introduce por primera vez un título específico dedicado al enfrentamiento al cambio climático. Esta normativa se enlaza directamente con el Plan de Estado “Tarea Vida”, principal política nacional para la adaptación y mitigación.

La estrategia se despliega en sectores clave de la economía, con énfasis en la transición energética hacia fuentes renovables y limpias.

Aunque Cuba apenas contribuye a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, su plan concibe la mitigación como una oportunidad para garantizar seguridad energética y bienestar social. En paralelo, se refuerza la gestión de los recursos hídricos, un área crítica ante la disminución de precipitaciones, la recurrencia de huracanes intensos y las prolongadas sequías que afectan al país.

La agenda ambiental también se concentra en la protección de la biodiversidad, con especial atención a los arrecifes coralinos.

Tras el bojeo científico realizado en 2023, se definió una hoja de ruta para el uso sostenible de estos ecosistemas, que representan el 20% de los arrecifes del Caribe y una parte significativa de la plataforma insular cubana.

En ellos se han identificado “sitios de esperanza”, espacios donde la resiliencia natural permite conservar y replicar experiencias de adaptación frente al cambio climático.

Con estas acciones, Cuba reafirma su compromiso de traducir la investigación científica en políticas públicas que impacten directamente en la vida de la ciudadanía, al tiempo que aporta soluciones y aprendizajes al debate internacional sobre la crisis ambiental.

Comunicar la ciencia para el futuro

Rodríguez Batista subrayó que uno de los grandes retos actuales es aprender a comunicar la ciencia y el medio ambiente de manera clara y cercana.

“Nuestro reto es llegar, porque hay temas que parecen tecnicismos y la gente necesita entenderlos para acompañarnos”, afirmó, al destacar la importancia de promover una cultura de la calidad y de la innovación que involucre a toda la sociedad.

La estrategia del Ministerio se ha multiplicado en redes sociales y espacios públicos, con el objetivo de que los jóvenes se interesen por la ciencia y participen en la transformación cultural que demanda el país.

“Nos hace falta que los jóvenes quieran ser científicos, que quieran ser parte de la transformación cultural que necesitamos”, insistió, reconociendo el papel de la comunicación digital como puente hacia nuevas generaciones.

El ministro también adelantó los resultados que marcarán la celebración del Día de la Ciencia Cubana el próximo 15 de enero

“Llegamos con nueve patentes, casi 7 000 publicaciones y 263 nuevos productos, servicios o tecnologías provenientes del sistema de programas y proyectos”.

En esta ocasión, la provincia de Holguín será sede nacional de la jornada, un reconocimiento a su liderazgo en la creación de un parque científico-tecnológico y al protagonismo de sus universidades.

“Felicidades a los holguineros”, expresó el titular, recordando que cada provincia aporta desde sus instituciones y convicciones a que la ciencia sea un pilar del desarrollo. La celebración, además, estará enmarcada en el centenario de Fidel, a quien se dedica cada jornada de trabajo científico en el país.