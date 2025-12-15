Eddy Santiesteban ganó Copa Cardín de triatlón

La Habana.- EDDY SANTIESTEBAN ganó con tiempo de 1:01.40 horas la Copa Giraldo Córdova Cardín de triatlón, acogida por el circuito de la capitalina Marina Hemingway. En el trazado habitual del Triatlón Internacional de La Habana, lideró todo el tiempo el sprint de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera para coronarse sin mucho contratiempo. «Tuve buena presión de Annier, alumno del entrenador de la selección nacional Henry de Souza», dijo a JIT el exmiembro del equipo élite de Cuba. Le siguieron en la entrada a meta Annier Briñones con 1:03.09 y Maher Mahroos (1:09.11), en un certamen que no contó con la presencia de las principales figuras nacionales. «El campeonato tuvo participación fundamentalmente de triatletas de la categoría máster, pues nuestros muchachos del equipo Cuba transitan por etapas de recuperación médica debido a la arbovirosis», afirmó a JIT Alejandro Puerto, presidente de la Federación Cubana de Triatlón. «Ahora nos prepararemos para el campeonato nacional y para el Triatlón de La Habana», señaló Puerto, también comisionado nacional de la disciplina. La Copa Cardín cerró el calendario competitivo de 2025, en un año en que el Alejandro “El Kenya” Rodríguez ganó una histórica medalla de plata en la Copa Mundial de Triatlón Sprint organizada por la ciudad mexicana de Huatulco.