Un niño de pocos meses entre los protagonistas de la ciencia de 2025

Con mejillas regordetas y una tierna sonrisa, pese a la cánula en su pequeña nariz, el pequeño KJ Muldoon, de Filadelfia, se convirtió con apenas unos meses de vida en uno de los 10 protagonistas de la ciencia de 2025, según la revista Nature.

Nacido con una rara enfermedad metabólica, en la primavera de 2025 saltó a los titulares como el primer paciente del mundo en recibir una nueva terapia hiperpersonalizada basada en edición genética con tecnología CRISPR.



Es el más joven del top ten de las personalidades científicas del año, que también incluye figuras envueltas en intensas polémicas políticas como Susan Monarez, la exdirectora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, nombrada y destituida poco después por Donald Trump por oponerse a los despidos en su agencia y por no respaldar las controvertidas políticas de vacunación de R.F Kennedy Jr.



«La lista de este año celebra la exploración de nuevas fronteras, la promesa de avances médicos revolucionarios, un compromiso inquebrantable con la defensa de la integridad científica y a quienes moldean políticas globales que salvan vidas humanas», explicó Brendan Maher, editor de secciones de Nature.

«En un año difícil para la ciencia en todo el mundo, resultó algo reconfortante ver los descubrimientos extraordinarios y el trabajo inspirador de tantos investigadores, de los cuales solo un puñado terminó en nuestra lista».



Entre las figuras destacadas de 2025 se encuentra la funcionaria sudafricana Precious Matsoso, quien negoció el primer Acuerdo Pandémico Global promovido por la Organización Mundial de la Salud; y el financiero chino Liang Wenfeng, impulsor de la inteligencia artificial de bajo costo DeepSeek, que ofrece a los científicos una nueva y poderosa herramienta para desarrollar de forma gratuita.



También figura el entomólogo Luciano Moreira, de la Fundación Oswaldo Cruz de Belo Horizonte, Brasil, quien abrió la primera «fábrica» de mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia, con el objetivo de reducir su capacidad para transmitir enfermedades peligrosas para los humanos, como el dengue.



Nature también quiso homenajear al físico Tony Tyson, de la Universidad de California, quien hace 30 años ideó el revolucionario telescopio Vera Rubin en Chile, que entró en funcionamiento este año y promete realizar las observaciones más detalladas jamás logradas de galaxias lejanas. La lista continúa con la geocientífica Mengran Du, de la Academia China de Ciencias, quien desafió el océano descendiendo hasta 9.000 metros de profundidad a bordo de un sumergible para descubrir el ecosistema más profundo de la Tierra.



De regreso al ámbito biomédico, destaca la bióloga israelí Yifat Merbl, del Instituto Weizmann de Ciencia, a quien Nature define como una «detective molecular» por descubrir cómo los centros de reciclaje de proteínas de la célula —los proteasomas— ayudan a combatir las infecciones. También figura la neuróloga británica Sarah Tabrizi, del University College de Londres, quien desarrolló una nueva terapia para ralentizar la enfermedad de Huntington, un trastorno genético letal para el que se busca tratamiento desde hace décadas.



Por último, entre los protagonistas de 2025 aparece el científico de datos indio Achal Agrawal, que en su país contribuyó a destapar casos de fraude, plagio o mala conducta en la investigación, marcando un giro histórico en las políticas de evaluación de las instituciones de educación superior de la India.