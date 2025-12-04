Archivo CD: Descargue cuatro libros imperdibles sobre Fidel

Desde la literatura, mucho se ha escrito sobre la vida, el pensamiento y la obra revolucionaria del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz.

Por ello, proponemos a los lectores regresar a nuestro archivo para descargar de forma gratuita una selección de libros sobre Fidel, disponibles en el sitio Fidel Soldado de las Ideas. Dos de ellos reflejan la partida física del Comandante en Jefe, mientras los otros resaltan distintos momentos de Fidel en Revolución.

Acceda a todo el contenido aquí

Descargue aquí