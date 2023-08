Llaman en Cuba a fomentar la lactancia materna

Bajo la premisa de que la leche de una madre es el mejor alimento para la vida de un niño, Cuba celebra desde este primero de agosto la Semana Mundial de la Lactancia Materna

Expertos del Ministerio de Salud Pública de Cuba y la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en la isla coincidieron en que este proceso natural es la primera vacuna que recibe un ser humano al nacer para estar protegido ante diversas enfermedades.

Respaldan la idea que no es cuestión de una jornada, es algo a cumplir los 365 días del año al tratarse de un derecho de los infantes, de ahí, que sea inadmisible retirar este preciado alimento antes de los seis meses.

La lactancia materna se incluye en los objetivos de la agenda 2020-2030 para el desarrollo sostenible, es exclusiva en los seis primeros meses, pero puede prolongarse hasta dos años, aseguran los especialistas de ambas partes.

Para tener éxito en tal empeño es necesario el apoyo de la familia, los centros laborales, instituciones de salud y las comunidades.

La Jornada Mundial de la Lactancia Materna no es una meta, se aspira a un beneficio mayor para el recién nacido, su progenitora y el sistema sanitario, consideraron los expertos.

En la versión anterior de la efeméride, el jefe de la comisión de Lactancia Materna del ministerio de Salud Pública, Pablo Roque explicó a Prensa Latina que cuando un niño se alimenta del pecho de su madre no padecerá de algunas enfermedades, las cuales implicarían gastos en recursos, medicamentos y hospitalización.

El problema con la lactancia materna ya es global, no es exclusivo de Cuba, si usted va al primer mundo verá una situación similar surgida cuando el hombre empezó a enlatar la leche de vaca y muchos galenos dieron su aprobación.

Roque lamentó la ausencia de cultura sobre el tema, de ahí la importancia de que todos los actores se involucren para saber acerca de la lactancia materna, socavada por la gran industria que propone variedades de leche, tetes y biberones. Además -resaltó Roque-tienen tanto dinero que pueden gastar en publicidad.

Consideró como barreras el incumplimiento de código de sucedáneos de la leche materna y la no enseñanza o la poca profundidad con que se aborda el asunto con los profesionales del sector sanitario.

No se concibe que a un niño de 15 días se le recomiende jugos naturales u otros productos sugeridos a partir de las tradiciones familiares, siempre con argumentos como mírame aquí todavía o no me pasó nada.

Estas acciones que sabemos que aun ocurren en Cuba, le llamamos antilactancia, sentenció Roque.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna, que este año tiene como lema: “Facilitar la lactancia materna: marcando la diferencia para las madres y padres que trabajan”.

En esta ocasión, la Semana Mundial de la Lactancia Materna se propuso como objetivos informar sobre las perspectivas de la lactancia materna y crianza que tienen las madres y padres trabajadores dentro y fuera del hogar, incluyendo las personas cuidadoras.

Además, también se espera consolidar el pago de la licencia laboral, permisos adecuados y el apoyo en los lugares de trabajo como herramientas clave para facilitar la práctica de la lactancia materna.

Involucrar a líderes, personas influyentes y organizaciones diversas para mejorar la colaboración y el apoyo a la lactancia materna en los lugares de trabajo. Impulsar acciones para mejorar las condiciones de trabajo y el apoyo necesario a la lactancia materna.

En la conferencia de prensa de presentación de la Semana, Dagoberto Rivera, Coordinador de Programa de UNICEF Cuba, enfatizó en los beneficios de la lactancia materna, no solo para las familias, sino también para el sistema de salud, en términos económicos.

“¿Cuánto se invierte en recuperar algunas enfermedades crónicas que son prevenibles si la lactancia materna se da en los primeros seis meses fundamentalmente?”, preguntó. Las familias son más productivas laboralmente cuando no tienen que preocuparse por la salud de sus hijos, reconoció.

Más adelante, Rivera hizo un llamado a incrementar los índices de la lactancia materna exclusiva en Cuba. Los datos de la encuesta MICS, 2019 mostraron que solo el 40,9% de las madres lactaba de forma exclusiva en los primeros seis meses de vida. En este tema, Cuba está por debajo de los promedios, tanto a nivel de la región como global.

“Esta Semana pone un reto a los países: llegar al 2030 con no menos del 50% de cobertura. Ese es el gran desafío y por eso es que también se involucran a personalidades influyentes y medios de comunicación, para poder llegar a más personas y lograr ese cambio que se necesita”, concluyó Rivera.

En su conferencia, la Dra. Odalys Rodríguez Martínez, Oficial de Programa “Cada niño sobrevive y prospera”, de UNICEF Cuba, enfatizó en que es clave el inicio de la lactancia materna en la hora siguiente al nacimiento, así como mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y, luego, continua hasta los dos años y más, complementada con alimentos nutricionalmente adecuados y seguros.

“Con una intervención tan oportuna, saludable y que favorece tanto a nuestras niñas y niños como es la lactancia materna exclusiva y luego complementada estamos también contribuyendo a alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles”, aseveró.

La Dra. Rodríguez reconoció el gran valor de entender la lactancia materna como un derecho de niñas y niños y que a ninguna mujer debe impedírsele el ejercicio de este derecho, por ninguna causa. También que las mujeres tienen derecho a recibir información, orientación y atención médica especializada en todas las fases del embarazo, parto y posparto, incluyendo la etapa de lactancia.

El plan de actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2023 en Cuba contempla diferentes acciones. En cada provincia se realizarán visitas a los Bancos de Leche Humana donde recibirán estímulos las mujeres donadoras de leche materna y madres que han logrado lactancia materna exclusiva por seis meses y complementadas hasta los dos años y más.

Además, se producirán intervenciones en las comunidades y las familias, para proteger, promover y apoyar la lactancia materna, con la colaboración de Grupos de apoyo en los Consultorios del médico de la familia y Bancos de leche humana.

UNICEF apoyará la realización del Taller nacional de lactancia materna y bancos de leche humana que reunirá, en La Habana, a profesionales de todo el país, los días 6 y 7 de septiembre.

(Con información de PL y Unicef)