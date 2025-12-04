Cuba intensifica estrategia antidroga ante mayor diversidad de sustancias y tráfico marítimo

El gobierno de Cuba reafirmó este jueves su política de “tolerancia cero” hacia las drogas, en un contexto en el que enfrenta desafíos complejos derivados del tráfico internacional y la aparición de sustancias más potentes. Oscar Silvera, ministro de Justicia y presidente de la Comisión Nacional de Drogas, sostuvo que, aunque la presencia y el consumo en la isla son “limitados, aunque existentes”, la situación global exige una respuesta fortalecida.

Silvera explicó que la nación encara hoy mayores retos debido “a la presencia internacional de sustancias narcóticas más diversas y potentes”. Enfatizó el enfoque preventivo y comunitario de la estrategia nacional, señalando que “la Comisión Nacional de Drogas une todos los esfuerzos de la comunidad, las instituciones gubernamentales, las organizaciones de masa y la familia para crear consciencia y rechazo”. Reafirmó la premisa oficial de que “contra las drogas se gana”.

Desde el punto de vista del enfrentamiento al narcotráfico, el coronel Juan Carlos Poey, jefe del Órgano Especializado Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint), precisó que Cuba, pese a no ser un país almacén, productor o de tránsito habitual, sufre continuos intentos de introducción ilícita, mayoritariamente por vía marítima. Identificó a Estados Unidos como el mayor emisor, especialmente de cannabinoides sintéticos.

Poey aportó datos concretos sobre la escala del desafío: “entre 2024 y 2025 se han detectado 72 operaciones provenientes de 11 orígenes diferentes”. Esta situación, según él, exige el perfeccionamiento constante de la tecnología y el personal. Alertó específicamente sobre el cannabinoide sintético conocido como “químico” o “papelillo”, del cual existen más de 40 formulaciones, y advirtió que se elevarán las investigaciones y el rigor jurídico contra los traficantes. No obstante, recalcó la necesidad de “aumentar el factor comunicacional para impedir el comienzo de este tipo de conductas”.

La posición geográfica de la isla es un factor clave en este fenómeno. El primer coronel Ivey Carballo, jefe del Estado Mayor de Tropas Guardafronteras, recordó que es “la posición estratégica de nuestra isla en la ruta de tráfico Sur-Norte” la que provoca el uso de su espacio marítimo con esos fines. Destacó el papel de su institución y el “apoyo incondicional del pueblo”, que en ocasiones participa en labores de denuncia y recuperación de paquetes avistados en el mar.

Las autoridades insistieron en la idea de la importancia de la prevención social, el reforzamiento jurídico-policial y la cooperación ciudadana para enfrentar lo que definen como un flagelo sin cabida en los principios de la sociedad cubana.