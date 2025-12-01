Homenaje a Fidel en la Plaza de la Revolución de Villa Clara

Santa Clara, 1 dic (ACN) La Plaza Ernesto Che Guevara se vistió de solemnidad y emotividad la noche de este domingo 30 de noviembre para acoger la gala político-cultural El Siglo de Fidel en conmemoración al noveno aniversario del paso a la inmortalidad del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz.

La vigilia inició con las solemnes notas del himno nacional, seguidas por interpretaciones musicales que evocaron la memoria del líder; A los héroes, de Sara González, resonó en la voz de Annes Garcés, mientras que el trío Palabra rindió homenaje con Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez.

Durante el acto el poeta remediano Luis Manuel Pérez Boitel rememoró la vida y obra del comandante en jefe, a quien dedicó estrofas de de su poema Fidel es humanidad: «Fidel una cordillera de almas te está despidiendo y van llorando a tu paso como la ola que golpea las costas en esta isla».

Reday René Armás Alvarez, director del complejo escultórico Ernesto Che Guevara, compartió un momento particularmente conmovedor sobre el descanso de los restos del Comandante en Jefe en la plaza durante 24 horas, frente al mausoleo del Che y su destacamento de refuerzo.

Describió, además, ese instante como un reencuentro del jefe con su subordinado (y más que eso, su amigo) como si conversaran toda la noche, y lo calificó como un momento de hondo sentimiento para todos los villaclareños.

La conmemoración de este noveno aniversario de la muerte de Fidel se enmarca en la jornada iniciada este año para celebrar el centenario del natalicio de su natalicio, previsto a celebrarse el 13 de agosto de 2026.

En la vigilia estuvieron presentes las máximas autoridades del Partido y el gobierno del territorio, encabezadas por Milaxy Yanet Sánchez Armás, vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial.