Convocan a Festival Internacional Santiago Álvarez in Memoriam

El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos y la Dirección Provincial de Cultura de Santiago de Cuba convocaron al XXIII Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez in Memoriam (FIDSA), previsto del 5 al 11 de marzo de 2026 en la ciudad oriental.

La cita rendirá homenaje al legado del cineasta Santiago Álvarez (1919-1998), considerado referente del documental como arte y testimonio, y reunirá a realizadores de diversos países para reflexionar sobre el papel del cine en la construcción de pensamiento crítico.

En esta edición se dedicará un tributo al cine documental de la República Socialista de Vietnam, nación invitada, coincidiendo con el aniversario 80 del Día Nacional vietnamita proclamado el 2 de septiembre de 1945 por Hồ Chí Minh.

La relación histórica entre Vietnam y la obra de Álvarez se evidenció en piezas como 79 Primaveras y Hanoi martes 13, que destacaron la solidaridad internacionalista y la denuncia al imperialismo como ejes centrales de su creación.

Los organizadores señalaron que el festival constituye un espacio de encuentro y reflexión, donde cada obra busca transformar las imágenes en conciencia y contribuir a la construcción de un mundo más justo.

La convocatoria incluyó un llamado a los documentalistas de todo el mundo para presentar obras que aborden temas de actualidad y que promuevan el diálogo cultural, social y político entre diferentes regiones.