Libro sobre Fidel Castro resalta en Brasil legado del revolucionario

La presentación en varias ciudades brasileñas del libro, resalta hoy el legado del líder histórico de la Revolución del país caribeño en el centenario de su nacimiento. Invitado por la Sociedad Cultural José Martí, de la ciudad de Santos, Escalona llegó al gigante sudamericano el pasado 3 de julio para participar en una gira de promoción de la edición en portugués de la obra, publicada por el sello Proyecto Cultural Nuestra América.

La agenda incluyó actividades también en Sao Paulo, Río de Janeiro y São Caetano del Sur, donde sostuvo encuentros con organizaciones sociales, sindicales y de solidaridad con la isla caribeña.

En el último sitio compartió con un colectivo del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, espacio que aprovechó para agradecer el respaldo permanente a Cuba de esa organización y de diversos sectores brasileños.

He recibido en todos los lugares muestras de solidaridad con Cuba, cuando uno dice Fidel Castro, enseguida recibe apoyo, pues la figura de nuestro Comandante en Jefe es reconocida por todos los brasileños por la dignidad de Cuba durante los años de Revolución, afirmó Escalona a Prensa Latina.

Señaló que la acogida del volumen confirma la vigencia del pensamiento de Fidel Castro y el respeto que despierta en Brasil su liderazgo, asociado a la defensa de la soberanía, la justicia social y la integración latinoamericana. Precisó que en Río de Janeiro la presentación ocurrió en el Espacio Cultural Paulo Freire, en el contexto del panel Fidel y la educación en Cuba, donde se abordaron los principales logros de ese sector en la mayor de las Antillas.

Presentamos el libro ante una sala muy emotiva y tuvimos la oportunidad de dialogar sobre la obra educativa impulsada por la Revolución, explicó.

La gira de Escalona continuará mañana con un encuentro en el Sindicato de Periodistas de Sao Paulo, donde expondrá el contenido del texto y responderá preguntas del público sobre la realidad cubana.

Posteriormente, el próximo 26 de julio, participará en actividades conmemorativas por el aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, hecho considerado el inicio de la última etapa de la lucha revolucionaria en Cuba.

Escalona puntualizó que el volumen reconstruye, mediante testimonios directos, la participación del Quinteto Rebelde y del pelotón femenino Mariana Grajales en la lucha guerrillera de la Sierra Maestra liderada por Fidel Castro.

El libro nació en la Sierra Maestra, fui al teatro de operaciones para sentir en carne propia aquellos trayectos de la historia que recorrieron las botas de Fidel, y entrevisté a los verdaderos protagonistas de esa epopeya, relató.

Para Escalona, el mayor significado de esta edición radica en que llega al público brasileño precisamente en el centenario del nacimiento de Fidel Castro.

A criterio del periodista brasileño Beto Almeida, autor de su prefacio, la obra rescata dos elementos esenciales de la experiencia revolucionaria en la Sierra Maestra: el papel decisivo desempeñado por las mujeres en la victoria y la contribución de la música popular, representada por el Quinteto Rebelde.

Asimismo, agradeció el apoyo de la profesora brasileña María do Carmo Leite, quien impulsó la publicación de la obra en Brasil, así como de Lina Noronha y Marcia Choueri, integrantes del Proyecto Cultural Nuestra América.