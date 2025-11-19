miércoles, noviembre 19, 2025
Lo último:
Especiales

Manuel Emilio Álvarez, un educador de ley

Freddy Espinosa

Desde el curso escolar 1969-1970 está integrado al sector de la educación en #Caibarién. Las muestras de cariño y respeto que le profesan a quienes ha formado en las aulas forma parte del orgullo que siente por dedicarse a la profesión de educador, siempre en la enseñanza primaria de #Caibarién. De sus vivencias en el sector, compartió en la Radio Revista Informativa Archipiélago,de CMHS Radio Caibarién,eco de la #JornadaDelEducador. Las gracias a Juan Castillo .

Fotos de Mary Rodríguez Subdirectora Caibarièn

Freddy Espinosa

Freddy Espinosa

Periodista, director y guionista de programas de radio en emisora Radio Caibarién

También te puede gustar

Primer Congreso Mundial de Poetas por la Paz y la Vida en la Tierra

Tomado de CubaSí

Teresita Fernández: Una maestra… 94 años después

Tomado de Cubadebate

«¡Ya llega Multicolor de Daryl!

Maria Elena Villegas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *