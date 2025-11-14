Contribuye novedoso equipo a resultados productivos de Transcupet Caibarién

Una actualizada plegadora de metales, con software CNC, o sea, que opera de forma digital, funciona en la Unidad Empresarial de Base Transportación y Reparaciones, conocida como Transcupet Caibarién. La máquina realiza el conformado de laminado para la fabricación de diferentes perfiles, angulares o vigas, garantizando rapidez y calidad.

El equipo, el más moderno del también llamado por los cangrejeros ICRM, es operado por un colectivo predominantemente joven, y además de favorecer los encargos productivos de la UEB, ofrece sus servicios a entidades jurídicas y personas naturales.

Con la plegadora es posible doblar piezaz metálica de diferentes ángulos, evitando empates a través de soldaduras, propiciando una mejor terminación de los elementos.

Los ingresos de los trabajados realizados en el moderno equipo favorecen las partidas de ventas mayoristas y minoristas de la entidad, pues los particulares puedes acudir y solicitar sus servicios, y las entidades estatales también a través de los contratos concertados con Transcupet.

Imagen: Comunicación Transcupet Caibarién.