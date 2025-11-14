domingo, noviembre 16, 2025
Lo último:
Caibarién

Contribuye novedoso equipo a resultados productivos de Transcupet Caibarién

Alejandra Rojas

Una actualizada plegadora de metales, con software CNC, o sea, que opera de forma digital, funciona en la Unidad Empresarial de Base Transportación y Reparaciones, conocida como Transcupet Caibarién. La máquina realiza el conformado de laminado para la fabricación de diferentes perfiles, angulares o vigas, garantizando rapidez y calidad.

      El equipo, el más moderno del también llamado por los cangrejeros ICRM, es operado por un colectivo predominantemente joven, y además de favorecer los encargos productivos de la UEB, ofrece sus servicios a entidades jurídicas y personas naturales.

Con la plegadora es posible doblar piezaz metálica de diferentes ángulos, evitando empates a través de soldaduras, propiciando una mejor terminación de los elementos.

     Los ingresos de los trabajados realizados en el moderno equipo favorecen las partidas de ventas mayoristas y minoristas de la entidad, pues los particulares puedes acudir y solicitar sus servicios, y las entidades estatales también a través de los contratos concertados con Transcupet.

Imagen: Comunicación Transcupet Caibarién.

Alejandra Rojas

Alejandra Rojas

Periodista, locutora y guionista en la emisora Radio Caibarién

También te puede gustar

Celebran en Caibarién acto municipal por el Día de la Medicina Latinoamericana

Leticia Braojos

Mantienen alerta de salud ante enfermedades respiratorias en Caibarién (+Audio)

Leticia Braojos

Enseñanza especial celebra seis décadas de creada (+Audio)

Frank Rodríguez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *