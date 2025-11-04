Palmares, sabor y tradición

La Empresa Extrahotelera Palmares, ofrece al turismo nacional e internacional una amplia oferta de servicios recreativos y gastronómicos, donde pone al alcance de los clientes la historia, la cultura, la gastronomía y la naturaleza de Cuba

Fundada un 1 de noviembre del año 2004, hace 21 años la Empresa Extrahotelera Palmares, ofrece al turismo nacional e internacional una amplia oferta de servicios recreativos y gastronómicos, donde pone al alcance de los clientes la historia, la cultura, la gastronomía y la naturaleza de Cuba.

Con sucursales en todas las provincias del país, Palmares dirige alrededor de 678 instalaciones, que brindan una amplia gama de servicios y productos de gran atractivo para los clientes nacionales y extranjeros.

Entre sus líneas de negocios destacan los productos de naturaleza, el turismo deportivo, el arte y entretenimiento, la restauración, centros de eventos y convenciones, establecimientos de comidas rápidas, franquicias de importantes marcas cubanas, alojamiento y el comercio especializado, entre otros.

La empresa Extrahotelera Palmares, administra un grupo de establecimientos que cuentan con una importante demanda, donde se destacan en Pinar del Rio, La Habana, Ciego de Ávila y Camagüey, las fincas campesinas, en las cuales los visitantes pueden disfrutar de paseos a caballo, conocer la cultura campesina, o participar en una fiesta guajira, entre otras muchas opciones, además de estar en contacto directo con la naturaleza.

En varadero, Cienfuegos y Cayo Guillermo, se ubican los delfinarios, donde el visitante puede conocer de los cuidados y modo de vida de estos increíbles mamíferos, observar un fabuloso espectáculo o incluso, interactuar con ellos.

Dentro de sus instalaciones emblemáticas se encuentran los mundialmente famosos Bar Restaurante El Floridita, La Bodeguita del Medio, el Café Concert Gato Tuero, La Canchánchara Trinitaria, el Cabaret Tropicana, el Varadero Golf Club y el Parque Josone en nuestro más famoso balneario, entre otras.

Como parte del amplio programa de actividades que Palmares desarrolló a lo largo y ancho del país para celebrar su 21 Aniversario, la Sucursal Villa Clara realizo en el Restaurante La Concha de la ciudad de Santa Clara y sus áreas aledañas, el evento Palmares, sabor y tradición, en el cual se llevaron a cabo variadas actividades entre las que se pueden citar clases magistrales impartidas por destacados profesionales del mundo del vino y la cantina, encaminadas a la superación profesional de nuestros trabajadores, competencias de cocina y cantina, premiación de los trabajadores e instalación Lideres de la calidad durante el año 2025, una ronda de intercambio con diferentes proveedores donde se exploraron y se intencionaron posibles negocios y contratos, así como una feria gastronómica y comercial con acceso libre del publico donde varias de las instalaciones de Palmares en la ciudad brindaron atractivas ofertas a precios accesibles para la población, y como novedad, varios emprendimientos privados, proyectos de desarrollo local y empresas estatales celebraron este 21 aniversario de Palmares brindando sus productos y servicios en la feria. Como ingrediente indispensable, no falto la presencia y el sabor de la música tradicional cubana.

Como nota destacada la conmemoración sirvió como escenario propicio para presentar el canal de YouTube de la Sucursal Villa Clara, primera del país que se inserta en este importante plataforma web.

Los ganadores de las competencias desarrolladas y que contaron con la rigurosa evaluación de prestigiosos jurados de la Asociación Culinaria de la República de Cuba, la Asociación de Cantineros y el Centro de Capacitación del Turismo en Villa Clara, fueron en la especialidad de cantina el Bartender Álvaro Machado Luna del Restaurante Santa Rosalía con su delicioso coctel Naufragio y en la especialidad de Cocina el Chef Felipe Berrueta Rojas que presento un menú en tres tiempos (entrante, plato principal y postre) donde mostro la exquisitez de la cocina cubana evolucionada y con toques vanguardistas.

Chef Felipe Berrueta Rojas y Bartender Álvaro Machado Luna, ganadores de las competencias de cantina y cocina (Foto: Comunicador Palmares Villa Clara)

Como Lideres de la calidad en este año que casi concluye, fueron estimulados Mario Ruiz Nadarse dependiente gastronómico del Restaurante Santa Rosalía y el chef Felipe Berrueta Rojas del Parador Ranchón 259. Como instalación se premio el Parque Recreativo Arco Iris.

Sin duda alguna, la celebración de este aniversario, constituyo un punto de partida para enfrentar el programa de actividades para el fin de año, que ya la empresa está diseñando, con la intensión de bridar servicios cada día de mayor calidad a los clientes que visitan sus instalaciones y de acercar más a la población cubana y especialmente a la más vulnerable ofertas gastronómicas y recreativas más asequibles sin perder la calidad que la distingue.