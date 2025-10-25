«No nos podemos confiar, la Tormenta Tropical Melissa se seguirá intensificando», así expresó Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo del territorio.

En el encuentro el MSc. Amaury Machado Montes de Oca, jefe del Grupo de Pronósticos en el Centro Meteorológico Provincial, explicó que el fenómeno llegará a Cuba en categoría 3 ó 4 y aunque los modelos de pronóstico indican una trayectoria más pegada a la zona oriental del país, en Villa Clara se espera un deterioro gradual y significativo de las condiciones del tiempo entre el lunes y el martes, con precipitaciones estimadas entre 50 y 100 milímetros, principalmente en los municipios del nordeste del territorio.

En cuanto al estado de los embalses, Lizardo González Saavedra, delegado de Recursos Hidráulicos en Villa Clara informó que continúan al 61 % de llenado. Al mismo tiempo, expresó que se mantiene la vigilancia de los mismos para estar alertas ante posibles inundaciones en varios poblados situados aguas abajo.

En Villa Clara, preparados y alertas ante tormenta tropical Melissa. Fotos de la autora.

Durante la reunión se abordaron otros temas como el traslado de los estudiantes a sus lugares de residencia, los recursos necesarios para los centros de evacuación, así como los aseguramientos en los hospitales, hogares maternos y los hogares de ancianos.