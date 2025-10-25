Establecen la Fase de Alerta desde Guantánamo hasta Camagüey y la Fase Informativa para Ciego de Ávila y Sancti Spíritus

Nota informativa número 2 del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil sobre la Tormenta Tropical Melissa.

De acuerdo con la información del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, durante las últimas horas la tormenta tropical Melissa ha mostrado una mejor organización y un incremento en su intensidad.

En las próximas 24 horas este organismo ciclónico inclinará gradualmente su trayectoria hacia el oeste noroeste y oeste, desplazándose lentamente por los mares al sur de Jamaica. Se prevé que el sistema continúe ganando en organización e intensidad, llegando a convertirse en un huracán en el día de hoy representando un peligro potencial para el territorio cubano.

Teniendo en cuenta la posible trayectoria y evolución de este organismo ciclónico tropical, se decidió establecer la Fase de Alerta a partir de las 15:00 horas del día de hoy para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey y la Fase Informativa para las provincias de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

Se orienta a la población mantenerse informada a través de los medios de comunicación nacional, los perfiles oficiales de las redes sociales y cumplir disciplinadamente con las indicaciones que impartan las autoridades locales y la Defensa Civil.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y los Institutos de Meteorología y Nacional de Recursos Hidráulicos, mantienen vigilancia sobre la evolución de este organismo ciclónico.

25 de octubre de 2025, 12:00 horas.