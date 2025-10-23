Como parte de su recorrido por el municipio, el Presidente de la República de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, visitó el Centro de elaboración cooperada Mipyme REMpeZ Comercio y Gastronomía de Caibarién

El primer secretario del Comité Central del PCC y Presidente de la República de Cuba, Miguel Mario Diaz-Canel Bermúdez, visitó este 22 de octubre el Centro de elaboración cooperada mipyme REMpeZ-Comercio y Gastronomía de Caibarién.

Como parte de la visita gubernamental a Villa Clara compartió en su recorrido con los trabajadores de dicho colectivo sobre las líneas de producción y metas para diversificarlas, se interesó por los salarios y condiciones de trabajo y adquisición de la materia prima.

Insistió el presidente de la República en la llegada al pueblo de los alimentos que elaboran, principal objetivo de estas uniones productivas y convocó a generalizar la idea para aportar al desarrollo del municipio.

Fundada en el año 2021 en el municipio Remedios la mipyme REMpeZ se dedica a la elaboración de panes, pizzas y galletas en varios formatos, dulces finos, hamburguesas y embutidos, de igual modo el procesamiento, elaboración y empaquetado de productos cárnicos, del sector agrario y del mar.

Al decir de Lázaro Morilla Quintana, titular jefe de la mipyme REMpez, el 13 de agosto del presente año se encadenaron al Centro de elaboración de la Empresa de Comercio y Gastronomía de Caibarién con el propósito de brindar a la población alimentos básicos y seguros con precios asequibles a través de la red de bodegas y carnicerías.

Calidad en las elaboraciones y una excelente idea a favor del desarrollo local constató el primer secretario del Comité Central del PCC y Presidente de la República de Cuba Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez en su visita al Centro de elaboración cooperada Mipyme REMpeZ Comercio y Gastronomía de Caibarién en recorrido parte de la visita guenarmental a Villa Clara.

