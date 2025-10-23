Crece expectativas de Caibarién de cara a las semifinales del fútbol provincial de pequeñas ligas

El equipo de las pequeñas ligas de fútbol de Caibarién aún en plena preparación para enfrentar este sábado a Manicaragua en las semifinales del torneo provincial. El encuentro se disputaría este 21 de octubre en la cancha de Matagua en Manicaragua fue pospuesto para el sábado 25 que según Carmen González Washington, jefa de departamento de Actividades Deportivas en Caibarién, el cambio responde a problemas logísticos.

La otra llave semifinal enfrentará a Santa Clara contra Cifuentes.

Según declaraciones de Arderson Nieves de la Torre, entrenador del conjunto caibarienense, los cangrejos tendrán tres días más de preparación y están enfocados en la mecánica del equipo con jugadas colectivas.

El objetivo del once cangrejero es pasar a la gran final.

Anderson Nieves junto al colectivo de entrenadores expresa su confianza en el grupo.

De manera individual se ha destacando de Xander Montenegro Laborit, delantero que ha marcado cuatro goles en el certamen: Dos a cada equipo que a enfrentado.

Camajuaní y Encrucijada.

Recordar que el torneo, tiene formato de juego,

de partidos de muerte súbita con dos tiempos de 30 minutos, con un descanso de 15 minutos entre ambos. Los entrenadores tienen libertad para realizar cambios ilimitados, permitiendo que los jugadores puedan salir del campo y volver a ingresar si así lo decide el cuerpo técnico. En caso de empate, el ganador se definirá mediante una tanda de penales, con tres disparos por equipo.

Imagen: Archivo CMHS.