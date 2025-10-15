En la Biblioteca Provincial Martí de Villa Clara tuvo lugar la gala cultural a propósito del aniversario 28 de la llegada de los restos del Che a la ciudad de Santa Clara.

Presidieron el homenaje Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, y Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora en el territorio.

También estuvieron presentes el destacado locutor Samuel Urquía y la periodista Minoska Cadalso, quienes narraron ese emocionante y sentido momento a la audiencia de la geografía villaclareña y de todo el país.

El 14 de octubre de 1997 los restos del Comandante Ernesto Che Guevara y seis de sus compañeros llegaron a Santa Clara, y el 17 de ese mes fueron trasladados al Mausoleo que lleva el nombre del Guerrillero Heroico.

Rememoran llegada de los restos del Che y sus compañeros de lucha a Santa Clara. Fotos de la autora.