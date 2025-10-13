lunes, octubre 13, 2025
Lam: El Eco Universal en Sagua La Grande

Tomado de Cubahora

Un homenaje fotográfico al hijo ilustre que llevó lo cubano a lo universal, y cuyo legado siempre regresa a casa

Sagua La Grande, cuna de Wifredo Lam, el más universal de los pintores cubanos. Su legado no solo vive en los museos del mundo, sino que late en las calles de su ciudad natal. 

Este recorrido visual captura su presencia en el paisaje urbano: desde las réplicas de sus obras que dialogan con la arquitectura, hasta los talleres de pintura y grabado donde germina su influencia. La Galería que lleva su nombre, los murales y monumentos erigidos en su honor, son testigos de que su espíritu creativo sigue moldeando la identidad cultural de este rincón de Cuba. 

