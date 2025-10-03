Exulansis
El idioma español cuenta con miles de palabras y no obstante muchos conceptos no están reflejados aún en nuestros diccionarios tradicionales. Este de hoy es un término bastante nuevo que se refiere a un sentimiento/actitud de toda la vida. Es muy interesante, por tanto válido que finalmente se le dé nombre y que poco a poco se generalice y gane aceptación.
Exulansis es un neologismo moderno acuñado hace solo una década por el neólogo estadounidense John Koenig en su proyecto “Diccionario de las emociones oscuras” dedicado a denominar esas inquietudes “raras” que podemos experimentar y no sabemos ni calificar, aunque sean tan cotidianas como en este caso.
Se trata de un sustantivo masculino que se refiere a ese momento cuando renunciamos a hablar de una experiencia, pensamiento o emoción porque consideramos que las demás personas no son capaces de entender.
Exulansis, efectivamente, describe esa frustración de callar, de reprimir, acompañada de una sensación de “atascamiento” y resignación que produce cierto sufrimiento por asumirse incomprendido.
Un ejemplo: Cuando se separaron se quedó con una especie de exulansis y no volvió a hablar de él ni a sus amigos.