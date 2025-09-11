Gratas noticias de nuestro trovador Leonardo García

«Ni un paso más» nombró el trovador santaclareño Leonardo García el disco que promueve en redes sociales, en el que ha trabajado durante dos años.

«Fue grabado aquí en el estudio Producciones Vandor, bajo la dirección de Yenky González», explicó. Se llama «Ni un paso más», que es además el título de una de las canciones incluidas entre las 12 del disco, donde existen musicalizaciones de varios poetas: José Miguel Gómez, Heriberto Machado, Eduardo Encina, Eliseo Diego, además de otras canciones con texto mío. Así es que estoy muy contento de poder presentarlo, de que lo puedan escuchar».

Contiene algunas canciones conocidas y otras recientes, explicó Leonardo, quien se refirió al trabajo de postproducción: «tuve la dedicación y la suerte de contar con la enseñanza de algunos amigos y aprender con los tutoriales de Internet. Pude hacer el trabajo de postproducción, que es muy difícil, es caro, pero se logra, precisó.



«A los cubanos les estoy dando el disco de a poco. Está vendiéndose en Internet para que las personas puedan aportar a través de las plataformas Bandcamp, que es la que vende. Y gracias a un amigo alemán, Toby Thiele, que me facilitó presentarlo a través de su disquera».





En plenos preparativos para una Eurogira se encuentra Leo: «Una gira que tiene como base el evento La Merced, que se desarrolla en la ciudad de Barcelona, donde ocurren algunos conciertos durante una semana. Uno de ellos homenajeará la vida y obra de Marta Valdés con artistas que han trabajado sus canciones. Allí estaré representando a mi ciudad y a mi país.



«A partir de esa invitación recorreré algunas ciudades de Suiza, Alemania, Bélgica y España. Y en un mes y un poquito estaré de regreso», añadió.