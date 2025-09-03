Dos cubanos defenderán coronas en Mundial de Paratletismo

El saltador de longitud Robiel Yankiel Sol y el jabalinista Guillermo Varona llegan a la justa como favoritos

ROBIEL Yankiel Sol y Guillermo Varona buscarán defender sus coronas en el Campeoanto Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi, India, que entre el 14 y el 21 próximos reunirá a las principales figuras de cada especialidad.

Ambos lideran el grupo de ocho integrantes que representará a los cubanos en la justa y que fue anunciado por el departamento de deporte para personas con discapacidad del Inder.

«Todos los escogidos aparecen en uno de los tres primeros lugares del ranking mundial del año en sus respectivas categorías», explicó a JIT Jorge Reinaldo Palma, jefe del mencionado departamento.

«La intención es buscar medallas y buenas marcas. Es un grupo con el que estamos trabajamos pensando en resultados para todo el actual ciclo», explicó el directivo acerca de los convocados.

Robiel, monarca del salto de longitud en lacategoría T-46, vuelve a presentarse con la etiqueta de favorito con que llegó hace un año a Kobe, en Japón, donde se impuso con 7,60 metros.

Titular además en el certamen de París 2023 y dos veces rey en Juegos Paralímpicos, el habanero seguramente intentará ir contra su propio récord mundial de 7,84 metros y cumplir el sueño de sobrepasar los 8,00.

Para Varona, rey paralímpico en la Ciudad de la Luz en la jabalina de la categoría F-46, el reto será repetir corona del orbe con una marca superior a la de 65,16 metros con que se impuso en Kobe. Inscrita entonces como plusmarca para el campeonato.

Aquí el resto de los convocados:

Abraham Viltré (salto de longitud/T46)

Ever René Castro (jabalina/F41)

Ulicer Aguilera (jabalina/F13)

Daniel Milanés (400 m/T47)

York Lázaro Suárez (100-400 m/T13)

Felipa Hechavarría (salto de longitud/T46)