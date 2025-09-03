Caibarién dará la bienvenida al curso deportivo 2025–2026 con acto inaugural el 23 de septiembre

El próximo 23 de septiembre, Caibarién, se vestirá de gala para dar inicio oficial al Curso Deportivo 2025–2026, según confirmaron las autoridades deportivas del territorio. El acto inaugural tendrá lugar a las 4:00 p.m. en la sede del Combinado Deportivo Humberto Jordán Gallo, ubicado en el estadio local de la Villa Blanca.

A la ceremonia asistirán todos los profesores de deporte del municipio, junto a sus respectivos atletas, con sus capitanes de equipos , entre los que destacan los que asistieron a los juegos pioneriles, y tienen continuidad en las categorías escolares.

El municipio cuenta con una amplia gama de disciplinas, agrupadas en varias categorías:

Los deportes con pelota: béisbol, baloncesto, fútbol y voleibol de playa

Deportes de tiempo y marcas: atletismo y levantamiento de pesas , biatlon.

Deportes de combate: Karate Do y judo

Alta competitividad: ajedrez, velas y patinaje

Durante el nuevo período, los objetivos estarán centrados, en la formación continua de atletas, con miras al alto rendimiento. Se priorizará la captación de talentos para los centros provinciales y nacionales, así como la obtención de resultados destacados en competencias a todos los niveles.

Caibarién reafirma su compromiso con el desarrollo integral del deporte , y la formación de las nuevas generaciones.

