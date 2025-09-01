Inicia el curso escolar

Una escuela totalmente remozada recibe a pioneros,maestros y familiares. Ello, gracias al empeño del colectivo de trabajadores de la Mipyme Autopartes Taller Caibarien., que acometieron la obra, luego que Elizabeth Ibañez, delegada de la Circunscripción coordinara el arreglo del centro con Kevin Torna, quien no vaciló en responder al llamado para rescatar la escuela primaria Esteban Hernández, del Reparto El Crucero, en #Caibarien, donde estudió y donde su abuela fue una de las maestras. Es una razón para reconocer la validez de la participación de entidades del sector no estatal en la solución de los problemas de las comunidades Una iniciativa que debe servir de ejemplo en #Caibarien para impulsar el Trabajo Comunitario Integrado en la municipalidad.

Texto e imagen: tomada del perfil de Facebook de CMHS Radio Caibarién.