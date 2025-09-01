martes, septiembre 2, 2025
Ganó Tiburones Copa de Béisbol 26 de Julio

Oneldys Santiago

El equipo Tiburones se alzó con el 1er lugar de la Copa de Béisbol 26 de Julio que tuvo desarrollo en el estadio Humberto Jordán Gallo del reparto Pilar en la Villa Blanca al derrotar a las Panteras 6 carreras por 5.
Fue un juego cerrado dónde los Tiburones tuvieron que venir de atrás y con empate a 5 en la 8va entrada hicieron la desiciva en el éxito para el Lanzador Yairon Mesa.
Otro éxito para los Tiburones.
Por otra parte el equipo Piratas de la Confitera de Caibarién, visitó a la novena Tigres de Remedios en tope de preparación con dos lechadas, de 6 por 0 y 11 por 0, según informó Nelson Rojas director del equipo Confitero.

