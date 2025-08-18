lunes, agosto 18, 2025
Caibarién

Informan sobre distribución de agua

Redacción Digital

Información detallada sobre las zonas para la distribución de agua en #Caibarién.

💦 Zona 1: Calles 2 hasta 16, y Avenidas 1 hasta 21,

💦 Zona 2: Calles 16 hasta 30 y Avenidas 5 hasta 21.

💦 Zona 3: Calles 16 hasta 30 y Avenida 21 hasta 39

💦 Zona 4: Calle 4 hasta 16 y Avenida 21 hasta 41.

💦Zona 5: Reforma Crucero La Picadora

💦 Zona 6: Pesquera- Playa, Vantroy 1 Vantroy 2.

✍🏻 Información de Alberto Concepcionn, director de la UEB de Acueducto y Alcantarillado en Caibarién.

Imagen: tomada del perfil de Facebook de CMHS.

