Informan sobre distribución de agua
Información detallada sobre las zonas para la distribución de agua en #Caibarién.
Zona 1: Calles 2 hasta 16, y Avenidas 1 hasta 21,
Zona 2: Calles 16 hasta 30 y Avenidas 5 hasta 21.
Zona 3: Calles 16 hasta 30 y Avenida 21 hasta 39
Zona 4: Calle 4 hasta 16 y Avenida 21 hasta 41.
Zona 5: Reforma Crucero La Picadora
Zona 6: Pesquera- Playa, Vantroy 1 Vantroy 2.
Información de Alberto Concepcionn, director de la UEB de Acueducto y Alcantarillado en Caibarién.
Imagen: tomada del perfil de Facebook de CMHS.