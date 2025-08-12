Recetas de postres sencillos cubanos

Un sencillo postre cubano es una fácil preparación, con fáciles componentes y propios del país. Clásicos ejemplos son arroz con leche, arroz cocinado en leche con azúcar, canela y a veces limón; el flan cubano, un flan de huevo y leche, muy cremoso; dulce de guayaba, guayaba dulce y cocinada, en ocasiones asociada con queso crema, una variedad de masa frita que se cubre con miel o azúcar.

Haciendo una particularidad y en relación a las torrejas, son estimadas como un postre cubano muy popular y sencillo. Básicamente son tajadas de pan embebidas en una mezcla de leche, huevo, azúcar y canela, después fritas hasta que queden doradas, y posteriormente se bañan con almíbar o miel. Constituye una receta casera cubana fácil de hacer y muy tradicional.

Recetas

1- Torrejas cubanas

Ingredientes:

Seis tajadas de pan preferiblemente del día anterior

Dos huevos

Una taza de leche

Media taza de azúcar

Dos cucharadas de Vino Seco

Una cucharadita de canela en polvo

Aceite para freír

Opcional miel o almíbar para bañar las torrejas

Preparación:

Alistar la mezcla para remojar el pan.

En una vasija honda, batir los huevos. Agregar el azúcar, el vino seco, la leche y la canela, mezclar bien hasta que se disuelva el azúcar.

Empapar las rebanadas:

Sumergir en la mezcla cada tajada de pan, dejar que moje bien, pero sin que se desbarate.

Freír:

Calentar suficiente aceite en una sartén a candela media. Cuando ya se encuentre caliente, freír las rebanadas remojadas hasta que ya se encuentren doradas por los dos lados, más o menos de 2 a 3 minutos por cada lado.

Escurrir:

Retirar las torrejas y coocarlas sobre papel absorbente para eliminar el aceite en exceso.

Bañar:

Si se quiere, se humedecen las torrejas con jarabe o miel pudiéndose utilizar un jarabe confeccionado con azúcar y agua o miel de abeja.

Almíbar simple para torrejas

Ingredientes:

Una taza de azúcar

Una taza de agua

Una ramita de canela opcional

Unas gotas de jugo de limón opcional, con el fin de impedir que cristalice

Preparación:

En una pequeña cazuela, mezclar el agua y el azúcar.

Añadir la ramita de canela si se desea aportar sabor.

Calentar a candela media, removiendo de manera constante hasta que el azúcar completamente se disuelva.

Dejarla hervir por unos 5 a 7 minutos para que se concentre algo.

Adicionar varias gotas de jugo de limón ya que favorece a que el jarabe no se cristalice.

Retirar la ramita de canela y antes de usar dejar enfriar un poco.

2- Arroz con leche cubano

Ingredientes:

Una taza de arroz

Cien gramos de azúcar

Un litro de leche

Canela en polvo al gusto

Una rama de canela

Cáscara de un limón

Preparación:

En una cazuela, colocar el arroz, la rama de canela, la leche y la cáscara de limón. Cocinar a candela media, revolviendo de manera constante, hasta que el arroz se ablande y la mezcla se espese.

Añadir el azúcar y cocinar por otros 5 minutos más.

Retirar la cáscara de limón y la canela.

Ofrecer frío o caliente, rociado con la canela en polvo.

3- Boniatillo

Ingredientes:

Quinientos gramos de boniatos

Ciento sesenta gramos de azúcar

Un quinto de agua

Cáscara de limón al gusto

Un palito de canela

Dos yemas de huevo

Una cucharada de mantequilla

Azúcar según gusto

Preparación:

Hervir los boniatos con su cáscara hasta que ya se encuentren blandos.

Pelarlos y hacer con ellos un puré

En una cacerola, se hierve el azúcar con el agua, la cáscara del limón y el palito de canela por cinco minutos.

Añadir el puré de boniato, la mantequilla y las yemas de huevo.

Cocer con candela media, revolviendo de forma constante, hasta que la combinación se vuelva espesa.

Verter en pequeños moldes, dejar enfriar y espolvorear con el azúcar.