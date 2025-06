Muchachas de verde

Vistas: 1

Listalia de la Hos Morenza, Gabriela Almenteros Mendozas y Baniela Valdez Bofill , tienen historias compartidas de una reciente e interesante etapa de sus vidas.

Las tres jóvenes son soldados próximo ya ha recibir la baja del Servicio militar voluntario femenino en Caibarién y asegruran que está es una excelente opción para las muchachas.

«En primer lugar te prepara para la defensa de la patria», aseguran las tres féminas, que recuerdan los días de la previa, el rigor de las clases de infantería, el arme y desarme del fusil AKM .Asi como los temores vencidos en el ejercicio de tiro combativo.

De la previa nunca van a olvidar el apoyo que recibieron de los oficiales que estaban al frente, y de sus compañeros soldados como ellas .

Listalia, significó que siempre va a recordar los tres días de superviviencias y todo lo que aprendió.

Es por ello que las tres muchachas están convencidas que «el servicio militar voluntario femenino es una oportunidad que te prepara para toda la vida.*

Y sobre las beneficios que reciben una vez concluido el servicio militar voluntario femenina, Listalia, con alegría y el brillo en sus ojos de quien logra un sueño comentó que pudo obtener la carrera que siempre quiso estudiar… » Siempre me gustó mucho la estomatología, y la pude obtener gracias a las oportunidades que brinda el servicio militar voluntario femenino, de lo contrario por la vía de los exámenes de ingresos era posible que no me llegara».

Y agregó que una vez graduada ya no tiene que hacer los tres años de servicio social que le corresponde a las mujeres cuando concluyen una carrera universitaria.

A Gabriela, también le ofertaron la licenciatura en Derecho, que era su solicitud y aspira a convertirse en una prestigiosa abogada y Baniela, siempre soñó con estudiar Licenciatura en Lengua Inglesa lo cual gracias a ser soldado del servicio militar voluntario femenino lo logró.

Listalia, y Gabriela con una sonrisa pícara en sus labios reconocen que ahora son más organizadas para sus cosas y como personas. Y Listalia agradece las habilidades adquiridas en esta etapa de su vida en la cocina y la limpieza de la vivienda, actividades que nunca antes había realizado.

Sobre el momento de informar a la familia la decisión de pasar el Servicio militar voluntario femenino siempre trae preocupaciones. Así lo aseguran Listalia, Gabriela y Baniela.



En los tres hogares existieron trabas familiares , por temores que tuvieran que vencer. Pero ya se respira otro ambiente en la familia a verlas más maduras, organizadas y listas para comenzar una nueva etapa de sus vidas como estudiantes universitarias.

Listalia, recuerda que luego de regresar de la previa rompío las relaciones con su novio al percatarse que no tenía el tiempo que necesitaba para mantener la relación . Y ahora hace algún tiempo tiene una nueva relación que entiende su decisión y la respeta porque quiere estár en su vida.

Listalia, Gabriela y Baniela aseguran que el servicio militar voluntario femenino es una de las mejores oportunidades que han llegado a sus vidas y se lo recomiendan a las jóvenes que como ellas aspiran a estudiar una carrera universitaria.

Imágenes: del autor.