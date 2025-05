En 2030, mil millones de adolescentes en riesgo

Vistas: 0

La salud de los adolescentes en el mundo está en un punto de inflexión: sin intervenciones inmediatas, para 2030, mil millones de ellos, es decir, aproximadamente uno de cada dos, vivirá en contextos que representan riesgos para la salud.



Se estima que 464 millones de adolescentes tendrán sobrepeso u obesidad, que un tercio de las niñas sufrirá anemia, casi 200 millones tendrán problemas con el alcohol y que se perderán 42 millones de años de vida saludable debido a trastornos mentales o suicidio.



Así lo indica el análisis realizado por los expertos de la «Lancet Commission on adolescent health and wellbeing» publicado en la revista The Lancet.

En el mundo, nunca ha habido tantos adolescentes y jóvenes adultos hasta los 24 años: 2 mil millones, equivalentes a una cuarta parte de la población mundial.



La adolescencia es una fase fundamental del desarrollo.

Sin embargo, la atención de las políticas de salud hacia este grupo etario ha sido tradicionalmente escasa, tanto que, según el análisis, la financiación para la salud de los adolescentes representa solo el 2,4 % de la ayuda global, a pesar de que en este grupo se concentra el 9 % de la carga de enfermedad.



Por esta razón, la mejora en la salud de los adolescentes avanza a trompicones.



«En los últimos 30 años se han observado avances contradictorios», explica la copresidenta de la Comisión, Sarah Baird, de la George Washington University en Washington.



«Mientras que el consumo de tabaco y alcohol ha disminuido y la participación en la educación secundaria y terciaria ha aumentado, el sobrepeso y la obesidad se han incrementado hasta ocho veces en algunos países de África y Asia, y la carga de la mala salud mental en adolescentes a nivel global crece», añade.



Además, preocupan los desafíos futuros. El informe subraya cómo los adolescentes de hoy viven en medio de una «triple crisis planetaria», compuesta por la coexistencia del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.



«Son la primera generación que vivirá toda su vida en un mundo donde la temperatura global media anual será constantemente 0,5 °C superior a los niveles preindustriales».



Por lo tanto, «es probable que sus vidas futuras estén marcadas por peligrosos cambios planetarios» que, inevitablemente, influirán en sus vidas.



El ámbito digital también representa un desafío. La mayoría de las interacciones sociales y emocionales se están trasladando a línea. Un cambio definido como «preocupante, porque las tecnologías digitales pueden causar exposición a ciberacoso, contenidos violentos y sexuales, y a desinformación peligrosa».



En un futuro próximo, además, la inteligencia artificial podría «potenciar tanto los efectos beneficiosos como los daños de las tecnologías digitales».



También permanece fuerte el impacto de las presiones comerciales, los conflictos y las desigualdades sociales.



«Las inversiones hechas en esta generación de adolescentes determinarán nuestro futuro humano y planetario, para bien o para mal. El momento de actuar es ahora», concluye el informe.