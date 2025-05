Jornada de presentaciones en FITCuba 2025

Vistas: 0

Luego de participar en el desfile del Primero de Mayo, en la histórica Plaza de la Revolución, los asistentes a la Feria Internacional de Turismo FITCuba 2025 regresaron al Parque Morro-Cabaña, sede del evento, para continuar este jueves con las presentaciones de destinos, ofertas y productos.

En la Sala Nicolás Guillén del complejo, el delegado de Turismo de La Habana, Ramiro Pino Naranjo, introdujo el destino turístico de la capital, donde se mezclan una gran riqueza patrimonial y arraigadas tradiciones, y cultura.

A su vez, Frank País Oltuski, vicepresidente de mercadotecnia del Grupo Gaviota ofreció una actualización de sus productos. Gaviota se presentó como una apuesta turística completa, con una red de más de 100 hoteles y villas en todo el país, agencia de viajes, servicios de transportación, excursiones terrestres y marítimas.

Comentó que a pesar de las dificultades comerciales y las adversidades en los últimos tiempos, el grupo ha demostrado capacidad para sobreponerse y seguir adelante. «No nos hemos quedado en casa, tranquilos e inmóviles», dijo País Oltuski.

Detalló que nuevos alojamientos se han preparado en los últimos doce meses. “Se han renovado instalaciones y presentado nuevos productos que han captado la atención de nuestros clientes”, dijo. Entre ellos mencionó, por ejemplo, Jardines del Rey, una propuesta destacada por sus servicios, el exquisito entorno al pie de la playa El Pilar y comodidades de categoría superior.

Jornada de presentaciones en la Feria Internacional de Turismo: Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate

Además, se han abierto secciones exclusivas en hoteles de Cayo Santa María. “Este nuevo concepto de productos reafirma el compromiso de Gaviota con la diversificación y ampliación de opciones que aporten un plus cualitativo a sus ofertas, abriendo puertas a estándares más elevados con atención personalizada para clientes que buscan una experiencia de lujo y exclusividad”, dijo País Oltuski.

Destacó la reciente inauguración del Hotel Playa Punta Hicacos, en Varadero, un exclusivo resort todo incluido, completamente renovado para ofrecer lujo, confort y una experiencia inigualable en una de las mejores playas del Caribe.

Se refirió al servicio Playa Luxury en cuatro de los destinos y hoteles más emblemáticos del Grupo: Playa Cayo Santa María, un paraíso donde la naturaleza se fusiona con el confort; Playa Vista Azul, en Varadero, un rincón donde el océano es parte de la experiencia de lujo y Playa Pesquero, en Holguín, donde cultura y lujo se unen de manera única.

El representante de Gaviota adelantó que en las próximas semanas, se incorporarán nuevas opciones innovadoras para familias, como un producto concebido específicamente para el disfrute de los niños, Playa Kids, con servicios más abarcadores, espacios ambientados y programas de animación y recreación infantil, atendidos por equipos capacitados. Por el momento está disponible en el hotel Playa Cayo Santa María, pero se irá extendiendo poco a poco a otros territorios.

También el hotel The One Gallery incorporará en breve tiempo su sección The One Collection, con una vocación de exclusividad y lujo personalizado.

“Todo esto acompañado de múltiples esfuerzos paralelos en todos los frentes posibles desde la logística general hasta la capacitación de los trabajadores, la atención a los mercados, y el permanente monitoreo de la operación hotel por hotel, con una elevada capacidad de respuesta frente a contingencias e imprevistos”, comentó.

Se refirió igualmente a nuevas operaciones aéreas desde España, Portugal y República Checa, así como el fortalecimiento de los flujos desde Canadá.

“Actualmente, trabajamos en estrategias para atraer más turistas chinos, adaptando nuestras condiciones a sus preferencias de consumo, con el apoyo de la empresa mixta Cuba China International Travel Development. Con esta misma empresa hemos abierto un restaurante de la marca tradiciones en ese país”, agregó el representante de Gaviota.

Al concluir su intervención, se anunció la realización del 15 al 20 de septiembre de la VII edición de la Bolsa Turística Destinos Gaviota en Cayo Santa María, “que concebimos y organizamos como un renacer, gran relanzamiento del destino”, dijo País Oltuski.

La Agencia de Viajes Gaviota Tour, en ocasión de su 30 Aniversario, también presentó su amplio y versátil paquete de excursiones por el camino de los mayores atractivos de la capital cubana, sus sitios más emblemáticos y las tradiciones más auténticas de los habaneros.

Hasta el 3 de mayo, la Feria de Turismo de Cuba reúne a los principales actores de la industria turística nacional e internacional, incluyendo líneas aéreas, turoperadores, agencias de viajes, cadenas hoteleras, transportistas y proveedores, así como profesionales del sector, en un espacio dedicado a la actualización y proyección del turismo en la isla.

Según los organizadores, el evento se ha posicionado como el principal encuentro profesional del turismo cubano, ofreciendo una plataforma ideal para el intercambio entre especialistas, directivos y empresas con operaciones en el país.

La feria ha demostrado ser un escenario clave para diseñar estrategias y políticas para el mercado turístico cubano, promocionar destinos y productos turísticos de excelencia, dar a conocer la cultura cubana y fortalecer lazos comerciales.

Este espacio refuerza el papel de Cuba como destino líder en el Caribe, impulsando la colaboración entre los actores clave de la industria sin humo.

Jornada de presentaciones en la Feria Internacional de Turismo: Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate

Cubana de Aviación fortalece conectividad aérea con Europa mediante nueva ruta a Frankfurt

En el marco de FITCuba 2025, el presidente de Cubana de Aviación, Arsenio Arocha, anunció este jueves el establecimiento de una nueva ruta aérea entre La Habana y Frankfurt, Alemania, como parte de la estrategia de expansión de la aerolínea bandera cubana.

Los vuelos operarán con frecuencias semanales los miércoles (CU 438) y sábados (CU 434 y CU 435 en la ruta La Habana-Frankfurt). El primer vuelo partirá a las 7:50 (hora local) desde La Habana. La duración del trayecto directo es de 10 horas y 5 minutos, llegando a Frankfurt al día siguiente a las 14:55. En la ruta inversa (CU 432), el vuelo sale de Frankfurt a las 16:50 (hora local) y arriba a La Habana a las 21:50 (hora local).

El vuelo CU 432 incluirá conexión con Holguín, reforzando la red doméstica que actualmente ofrece tres frecuencias por semana a Santiago de Cuba, dos frecuencias a Holguín, una frecuencia a Camagüey (próximamente dos) y dos frecuencias a Varadero.

La ruta enlazará Frankfurt con La Habana y Holguín, utilizando un Airbus A330-200 con capacidad para 287 pasajeros: 17 en clase preferente y 270 en clase económica.

A partir del 25 de noviembre se agregará una segunda frecuencia a Düsseldorf, consolidando la presencia cubana en el mercado europeo.

Como ventajas de la nueva ruta, el directivo de Cubana de Aviación mencionó que se emplea una aeronave con certificaciones internacionales de seguridad y se ofrecen servicios premium: entretenimiento a bordo, catering de calidad y estándares europeos de confort. Además, el avión tiene capacidad de carga complementaria.

Esta expansión responde a nuestro plan de fortalecer la conectividad, particularmente con el oriente del país, destacó Cubana de Aviación. La estrategia busca equilibrar la demanda turística con las necesidades de transporte local, optimizando rutas que complementen la oferta de otras aerolíneas que operan desde La Habana.

Alemania se convierte así en el cuarto destino europeo de la compañía, que actualmente mantiene vuelos a España, Francia e Italia.

Cuba presenta su renovada oferta de turismo de salud en FITCuba 2025

FITCuba 2025 abrirá sus puertas hasta el 3 de mayo en el Parque Histórico-Militar Morro Cabaña. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

La Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (SMC) participa en la Feria Internacional de Turismo, que se celebra hasta el 3 de mayo en el Complejo Morro-Cabaña de La Habana, para presentar su innovadora propuesta de turismo de bienestar, bajo el lema Regálate tiempo, regálate bienestar.

Con un sistema de salud reconocido internacionalmente, Cuba se consolida como un destino ideal para quienes buscan combinar descanso, recreación y cuidado integral en un entorno natural y seguro. Este año, la SMC, en alianza con la cadena Blue Diamond Resorts, presentará en FITCuba 2025 novedosos servicios como habitaciones wellness diseñadas para el confort y la relajación; terapia asistida con delfines, una experiencia única de conexión emocional, y una nueva línea de servicios dermocosméticos, enfocados en el cuidado personalizado, afirmaron los representantes de la empresa en la feria.

Además, la entidad promoverá encuentros de negocios para fortalecer la colaboración entre los sectores de salud y turismo, generando sinergias que beneficien tanto a profesionales como a viajeros interesados en mejorar su calidad de vida.

De acuerdo con SMC, los visitantes podrán acceder a tratamientos personalizados que incluyen masajes relajantes y terapias holísticas, medicina natural (acupuntura, fitoterapia y medicina ayurvédica), programas que fomentan hábitos saludables y previenen enfermedades, todo bajo la supervisión de profesionales altamente calificados.

Cuba también se consolida como un destino de salud y naturaleza. SMC ofrece una atención integral enfocada en el bienestar del ser humano, a través de una amplia red de instituciones y el desarrollo científico, biofarmacéutico y turístico del país, explicaron.

Agencia de Viajes San Cristóbal lanza convocatoria para evento internacional “Leales al Patrimonio”

Cultura y tradición en FITCuba 2015. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

En el contexto de FITCuba 2025, la Agencia de Viajes San Cristóbal lanzó este jueves la convocatoria para el I Evento Internacional Turismo Histórico y Patrimonial de Cuba “Leales al Patrimonio”, el cual se llevará a cabo en La Habana Vieja, Matanzas y Trinidad, en noviembre del 2025.

Este encuentro busca posicionar a Cuba como un destino ideal para el turismo histórico-patrimonial, considerando las fortalezas con que cuenta el país caribeño para este tipo de turismo. Rendirá tributo, además, al Historiador de la Ciudad Eusebio Leal Spengler, y celebrará el 506 aniversario de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana.

De acuerdo con la presentación de la Agencia, es un evento para promover el destino Cuba como “Patrimonio Vivo del mundo” y mostrar el alto valor patrimonial de sus ciudades, merecedoras de la condición de Patrimonio Universal de la Humanidad que otorga la UNESCO.

También busca incentivar el debate sobre la necesidad de preservar la historia, la cultura de los pueblos, así como la conservación de sus monumentos para las futuras generaciones.

Es un evento destinado, fundamentalmente, a turoperadores y agencias de viajes.

Amistur Cuba presenta nueva ruta por su aniversario 30

Los productos y tradiciones culturales de Cuba presentes en la Feria Internacional de Turismo. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.

La agencia receptiva de turismo especializado Amistur Cuba presenta una nueva ruta con motivo de su 30 aniversario, en el marco de FITCuba 2025. Según Diasnellys Revilla Martínez, especialista de Comunicación y Marketing de Amistur, la ruta estará dividida en dos segmentos: occidental y oriental, y recorrerá lugares históricos como el Valle de Viñales, así como plazas icónicas de Villa Clara y Santiago de Cuba.

La campaña de promoción de esta nueva oferta de la agencia se extenderá durante todo el 2025, y su comercialización iniciará a partir del 2026, aunque los interesados pueden acercarse desde ahora a los turoperadores para conocer más detalles, detalló la directiva.

Revilla Martínez también destacó que Amistur continúa fortaleciendo su gestión de eventos nacionales e internacionales, ofreciendo servicios de alojamiento, arrendamiento de espacios, transportación y visitas guiadas.

Desde hace 29 años, Amistur Cuba, perteneciente al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ofrece una variada gama de productos y servicios para el turismo especializado.

La agencia presentó su campaña por su 30 aniversario, que se celebrará el 19 de enero de 2026, bajo el eslogan “Viaja, Descubre, Conecta”, con el objetivo de reforzar el sentimiento positivo de la marca y potenciar su reconocimiento en el sector turístico.

