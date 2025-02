DE TELENOVELA: ¿Quién quiere una amiga como Omara?

Vistas: 0

Desde los primeros capítulos, las protagonistas de la actual telenovela, Sábados de gloria, tienen revueltas las redes, no solo por las felicitaciones al desempeño actoral de Tahimí Alvariño, Yudexi de la Torre y Yessie Guridi; también, y sobre todo, por las polémicas situaciones que les ha tocado enfrentar a Omara, Karelia y Rita.

Uno de los temas que más comentarios genera son las infidelidades de Arturo y Pablo, a quienes Omara sorprendió «con las manos en la masa» y, ni corta ni perezosa, fue a contarles a sus amigas de toda la vida. ¿Hizo bien?, ¿cómo reaccionaría yo en esa situación?, ¿quién quiere una amiga como Omara?, son algunas de las cuestiones que alborotan los foros de grupos noveleros en las redes sociales.

Y las discusiones se llegan a poner «calientes». Por ejemplo, una usuaria de Facebook llamada Taimi opina que Omara es «pesadísima» y asegura que le «cae mal, mal, mal. ¿Qué amiga es esa?», se pregunta, y concluye: «no es más que una excéntrica».

Entonces entra Belkis al foro y le responde: «Si yo fuese usted, me revisaría. Omara es el ser humano que deberíamos ser, aun con sus imperfecciones», y la apoya Marta: «a mí sí me gustan las personas como Omara, transparentes a todo tren, y como nadie es perfecto, se le fue la catalina al ocultar la paternidad de su hijo».

Ya eso del hijo es harina de otro costal, porque, como en la vida, allí en Facebook todo se mezcla a la hora de analizar el comportamiento de los personajes, sale algún que otro trapito sucio, pero también se miran los matices. Algunas personas celebran la sinceridad y el valor de la amiga, sin embargo, no les parece bien que «siga machucando con el mismo tema, cada una tiene que tomar sus propias decisiones».

Otras tienen en cuenta que «está llena de buenas energías, vive pensando en las amigas y compartiendo con ellas, las ayuda en lo que tenga que ayudarlas…» A la pregunta del título, nos respondió Liena vía WhatsApp: «Yo sí quiero una amiga como Omara: clara, directa y siempre alegre, con buenos sentimientos».

Sin embargo, lo de contar o no contar sobre la infidelidad se roba el show. Yanet opina: «Si quiere de verdad a sus amigas, no debería presionarlas y juzgarlas. No tiene ningún tacto. Aunque tenga razón, es la vida de ellas y debería ser más cuidadosa. La infidelidad es un dolor muy grande, entonces, debe ser menos cruda».

¿Qué harías tú en el lugar de Omara?

Ponerse en el zapato del otro es siempre un ejercicio útil antes de juzgarlo, así que preguntamos también ¿qué harías si descubres la infidelidad de la pareja de un amigo o amiga?

Ana María asegura que haría exactamente lo mismo que Omara: «por supuesto, siempre y cuando esté completamente segura de que sea cierto; a mí, personalmente, me gustaria que mi amiga me lo dijera. Para esto están las amigas, ¿no? Creo que ninguna persona debería estar viviendo en una mentira».

Una postura totalmente opuesta tiene Normita: «no, quizás ella lo sepa y haga que no lo sabe, como en el caso de Rita; quizás no le importe, puede que al final se reconcilie con el marido y la que queda mal, como chismosa, es una. Que la pareja resuelva sola sus cuestiones».

Para Diana, «depende: si es una gran amiga, por supuesto, porque sé que compartimos los mismos valores, y uno de ellos es la lealtad. Al “omitir”, le estoy mintiendo y le estoy siendo desleal».

Milena parte de que a ella, personalmente, le gustaría que le contaran si su pareja la estuviera engañando, entonces: «Yo le diría y le mostraría las pruebas que tengo (sí, necesitaría tener pruebas, y mientras más claras sean, mejor). No puedes confrontar a alguien con algo tan delicado como la infidelidad sin ninguna prueba significativa. Enseñarle correos electrónicos, fotografías, mensajes de texto, capturas de pantalla, todo lo que pueda encontrar. Le mostraría y luego, que tome su propia decisión, sin presión».

Marina ve escenarios distintos entre Rita y Karelia: «A la doctora, quizás le diría, porque es infeliz, se nota que el esposo no la respeta nada; además, vive bajándole la autoestima. Ella está sola, aunque viva con él. Sin embargo, la relación de Kare y Pablo es distinta, entonces con qué derecho voy a meterle cosas en la cabeza, si ella está bien, siente que su matrimonio funciona. Ahí no abriría la boca».

El doctor argentino Juan Eduardo Tesone, médico de la UBA y psiquiatra de la Universidad de París XII, en una entrevista para La Nación, interrogado sobre si es o no aconsejable contarle a un amigo que su pareja lo engaña, respondió:

«No existe una respuesta inequívoca a dicha pregunta. Existen muchas variables que pueden influenciar tal decisión: grado de amistad, personalidad del amigo, estilo de vínculo que tiene con su pareja, si existe previamente entre los amigos una demanda explícita en tal sentido, etc. Conviene tener presente que la omisión no es una mentira, y algunas verdades son agresivas».

Todo parece indicar que el debate podría ser infinito, pues cada persona tiene puntos de vista diferentes en este sentido, pero siempre es útil la práctica de conversar, debatir y hasta discutir con respeto estos dilemas de telenovela que son también de la vida real.