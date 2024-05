¿Cómo se regula la importación de equipos eléctricos a Cuba?

Recordó que, antes de realizar cualquier importación de equipos eléctricos, las entidades estatales y las formas de gestión no estatal deben verificar el listado de equipos homologados.«Si el equipo ya está certificado por otra entidad nacional, el cliente puede importarlo sin problema alguno”, dijo.Añadió que las mipymes y los trabajadores por cuenta propia no pueden importar directamente “equipos de uso final de la energía”, sino mediante las entidades importadoras autorizadas por el Mincex, y recalcó que esos equipos tienen que estar homologados.“Si usted va a traer una marca y modelo que no está homologado para uso comercial o dentro de las entidades, debe traer dos muestras al laboratorio junto con sus fichas técnicas. Ahí se verifica si cumple con los parámetros. De no cumplirlos, el equipo solo podrá ser empleado para uso no comercial», señaló Trinchado Pacheco.Agregó que, sin embargo, si se importa en pequeñas cantidades, para donación o para un uso específico dentro de las entidades, sin que tenga carácter comercial, se permite la importación, porque no va a tener un efecto energético importante.