Los ciclones adelantados de mayo

Va avanzando el quinto mes del año y los altos valores de los termómetros hacen que el protagonismo meteorológico de las lluvias haya ido cediendo a las altas temperaturas que se están reportando, ya en algunos casos con nuevos récords establecidos. Es por ello que de seguro en solo unos días estaremos conversando de este mayo tan caluroso que estamos sufriendo.

En solo unas horas comenzará oficialmente la temporada ciclónica en el Océano Pacífico oriental, una región geográfica distante de nosotros, que habitualmente comienza su actividad ciclónica un poco más temprano que en la nuestra. Como en ambos casos se usan nombres propios para nombrar a los ciclones tropicales, en no pocas ocasiones disparan las alarmas de más de un cubano o cubana, porque “me dijeron que hay un ciclón por ahí, un tal Fulano” y se trata de alguno que anda por esos lares.

En esa fecha, 15 de mayo, también se comienzan a emitir las informaciones periódicas de pronósticos que se mantendrán durante el resto de la temporada ciclónica. Aunque en el océano Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México comienza oficialmente 15 días después, como quedó establecido desde 2021, el Centro Nacional de Huracanes de la NOAA comenzará a emitir regularmente cada 6 horas las perspectivas del tiempo tropical, en donde analiza la probabilidad de formación de ciclones tropicales en las próximas 48 horas y hasta 7 días.

Recuerde que en las temporadas entre 2015 y 2021 se formaron ciclones antes del primero de junio, incluso en algunos casos extremos mucho antes, tanto como en el mes de enero de 2016 con el huracán Alex. Esta racha se ha interrumpido en las ultimas tres temporadas, aunque la tormenta subtropical no nombrada del pasado año, formada en enero, se incluyó en esa lista en un análisis posterior a su ocurrencia.

Por eso vamos a aprovechar para conversar de los ciclones en mayo, que como supondrá no es comparable ni en intensidad ni en cantidad de ciclones con los meses de la temporada ciclónica en sí. Desde 1851 hasta esta fecha se han formado 38 ciclones tropicales entre el 1ro y el 31 de mayo, de los cuales solo 3 se han convertido en huracán, categoría en la cual ninguno de ellos ha superado la uno en la escala Saffir-Simpson. El más intenso fue el huracán Able, cuyos vientos máximos sostenidos no superaron los 150 kilómetros por hora.

Como se aprecia en el mapa, casi todos se han formado al oeste de los 65º W, es decir en la parte más occidental del océano Atlántico, en el mar Caribe y en el golfo de México. Esto corresponde a que son las zonas que en este momento del año pueden tener temperaturas del mar que soporten la formación de estos ciclones.

En cuanto a la afectación a Cuba ninguno de los ocho organismos tropicales cuyo centro ha cruzado sobre nuestro país ha sido como huracán, como el caso del huracán Alma, que cruzó por el occidente cubano como una depresión tropical. Un total de cuatro ciclones han afectado al país con intensidad de tormenta tropical y en todos los casos se ve el predominio de movimiento hacia el norte, con una inclinación hacia el nordeste para aquellos que se desplazaron hacia la región oriental y del noroeste en aquellos que “prefirieron” el occidente.

A esta lista tenemos que añadir a la tormenta subtropical Alberto, que a pesar de que su centro no llego a tocar el occidente de Cuba produjo lluvias intensas en el centro del país. Algo de lo que conversaremos próximamente, no del solo de este caso sino de aquellos términos como tormenta subtropical, que despiertan interés en los lectores.