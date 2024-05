Trabaja programa de Atención Materno Infantil para reducir riesgos en gestantes (+Audio)

El Programa de Atención Materno Infantil en Caibarién mantiene una labor constante en aras de reducir los riesgos en las gestantes.

En el más reciente análisis los especialistas compartieron detalles del seguimiento invariable a las 132 embarazadas con que cuenta el municipio en la presente etapa.

Once de ellas son adolescentes y al respecto aumentaron las captaciones a las de esta edad en relación al año anterior. Explicaron que 35 gestantes que definen un 26,5 por ciento del total, constituyen alto riesgo preconcepcional, una problemática que resume la atención priorizada de ginecobstetras, especialistas de otras ramas y los equipos básicos de trabajo en cada consultorio médico de la familia.

Una comisión municipal reevalúa de manera sistemática los casos, a estas reevaluaciones se han unido en diferentes momentos profesionales de nivel provincial y nacional del MINSAP en sus visitas a la Villa Blanca donde a propósito, han corroborado la sistematicidad en la atención a las embarazadas.

El pasado año y el actual no han tenido muertes maternas, un propósito alcanzado entre sus metas pero otros indicadores relevantes no tuvieron igual resultado, por ello el reto principal de la Salud en la localidad es no descuidar la atención a las gestantes desde el mismo inicio, en el momento de la captación del embarazo.

Imagen: Archivo CMHS.