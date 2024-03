Nuevos modos para la incorporación laboral que han dado frutos

Más de 209 000 personas se incorporaron al empleo durante el año 2023, resultado en el que influyó el diseño y desarrollo de las ferias de empleo, al acercar las ofertas laborales y cursos para el acceso al trabajo a la comunidad, informó recientemente Marta Elena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Como parte del programa para corregir distorsiones en el sector, Feitó Cabrera comentó que no es suficiente exhibir una tasa de desempleo de 1,6 %, que internacionalmente califica como pleno empleo, sino que es imprescindible incorporar a ese nicho, mujeres y jóvenes, que permanecen en la población no económicamente activa.

Añadió que, para el presente año, quedará implementado el Servicio de Gestión de Empleo Local, que fortalecerá las capacidades en la generación, incorporación y capacitación para el trabajo, con atención permanente de las prioridades definidas.

La titular del sector puntualizó que pondrán especial interés en la promoción de empleos verdes, conceptualizados de conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, como aquellos que contribuyen a la protección de los recursos naturales y el medioambiente, ya sea en los sectores tradicionales o en nuevos sectores emergentes, al enfrentamiento al cambio climático, la protección de la diversidad biológica y mayor calidad ambiental.

Por su parte, Ariel Fonseca Quesada, director de Empleo del MTSS señaló, como una de las deficiencias por corregir, la informalidad en el empleo, a partir de la información obtenida a través de la Encuesta Nacional de Ocupación (ENO), de la Oficina Nacional de Estadística e Información.

Aclaró que no se trata de ir en contra de estas personas, pues si bien incurren en la evasión fiscal, hecho grave, también se ponen en situación de vulnerabilidad presente y futura, al no tener las protecciones a las que se acogen los demás trabajadores.