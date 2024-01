2023: Cuba sí es música

Nada mejor que la música para acompañar la vida en una isla donde, desde siempre, las alegrías, los amores y hasta los problemas, los decimos cantando. Por eso en las páginas de CubaSí estuvimos al tanto de los principales acontecimientos del panorama musical cubano.

Se graba

Con añoranza de que vuelvan tiempos más abundantes para la producción discográfica en el país, abrimos el año 2023 con adelantos de Julián, un disco hermoso desde la misma carátula, que presentó el cantautor cubano Adrián Berazaín: «es una producción con toda la esencia de la trova y la música que a mí me gusta, que es principalmente el rock and roll con muchas influencias de la cancionística cubana e internacional de todos los tiempos, ya sea de Brasil, de Latinoamérica o de Europa, entonces, mucho rock and roll y canciones», nos contó.

Asistimos a la primera producción discográfica de la joven agrupación matancera Rumba Timba, heredera de sangre y música de Los Muñequitos de Matanzas. Durante la presentación a la prensa, su director, Diosdado Enier Ramos, «Figurín», comentó: «El disco se comenzó a grabar en 2020 y en el 2023 le estamos dando la luz total a este «Sueño». Con mucha energía positiva, estamos súper que contentos y agradecidos a Bis Music, por darnos esta oportunidad».

La Morada, de Buena Fe, nos abrió sus puertas también en 2023. Durante la presentación, Yoel Martínez, guitarrista, arreglista y una de las voces fundadoras de la agrupación, expresó: «Estamos felices por este material, está dedicado a Cuba, dedicado a la casa, dedicado a todo lo que cada uno de nosotros pueda sentir como su morada. Estamos muy contentos con el resultado del disco. Ojalá guste, ojalá llegue a las plazas y pueda cautivar un alma con alguna de sus canciones». Y sí, sucedió, disfrutamos cada tema dentro y fuera de Cuba.

El 2023 nos regaló también “Alejandro Falcón y Cubadentro Live in Havana”, una producción del sello Colibrí bendecida por el talento de los creadores involucrados y, también, por la Virgen de Regla. «Una de las cosas más importantes y más difíciles del proyecto este es que lo hicimos en la calle, salimos del teatro: pasaban los transeúntes, la lanchita de Regla, y nosotros tocando», comentó el destacado pianista y compositor a CubaSí.

Y nos despedimos por todo lo alto con el tren musical de Cuba, el 2023 cerró en Modo Van Van, con la más reciente producción discográfica de la orquesta, que sale bajo el sello de las empresas Bis Music y Amboss Media, incluye nueve temas de varios compositores y es, en palabras de Samuel Formell, «un disco muy bien grabado, muy bien mezclado y hecho para bailar».

La música de fiesta

Los eventos y festivales también tuvieron espacio en nuestras publicaciones. Comenzamos por el Bel Canto dedicado al trovador Gerardo Alfonso, sobre el cual opinó el propio autor de Sábanas Blancas: «Ha sido muy interesante y muy sensible que Helson haya tenido esa iniciativa de convocar a la canción y a los intérpretes para un evento de ese tipo en la Basílica. Más allá de que sean mis canciones, para la cultura cubana es un aporte enorme, combinar la canción de la trova con el canto lírico es hasta patriótico, porque es defender a la patria desde el arte».

Una vez más enero trajo el Festival Internacional Jazz Plaza, que en 2023 nos hizo fluir en esa espiritualidad que solo la música genera y, también, confirmó una vieja verdad: hay jazz del bueno en Cuba y un público presto a disfrutarlo. «El jazz es parte de la vida», nos dijo entonces Germán Velazco, quien fue una de las personalidades a las que estuvo dedicado el espacio teórico que siempre acompaña al Festival.

En abril, brindamos con Piña Colada desde Ciego de Ávila. El evento musical más importante del centro de Cuba llego a su edición número 20 y allí estuvimos. «En veinte años, hemos tenido el gusto de que pasen por aquí artistas de todas las generaciones y de diversos estilos, agrupaciones emblemáticas y, sobre todo, jóvenes con mucho talento que han encontrado en este evento la oportunidad de mostrar su trabajo», explicó en exclusiva con CubaSí, fundador y presidente del Festival Piña Colada, Arnaldo Rodríguez, con razón una señora nos había comentado a paso de Conga por Ceballos, con la Banda de Boyeros: «Este Festival es la alegría de los avileños. Aquí olvídate de carnavales y todo eso: lo que no nos puede faltar en este municipio es la Piña Colada. Ya son 20 y vamos por más».

«Cubadisco, isla que suena» es el eslogan de la mayor fiesta de la industria musical en la Mayor de las Antillas, propuso este año un recorrido por la música cubana de todos los tiempos y de todos los géneros y estilos, así nos lo anunció su presidente, el destacado músico cubano Jorge Gómez. Por supuesto, seguimos desde nuestra página los debates del Simposio Internacional, dedicado en esta ocasión a los aniversarios 45 del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (Cidmuc), al 20 de Producciones Colibrí y al 10 del canal Clave, de la televisión nacional. Y claro que celebramos el Gran Premio que recibió Ancestros Sinfónico, del grupo Síntesis, Eme y X Alfonso, un fonograma que entonces solo comenzaba su camino de lauros.

Otras citas musicales como Varadero Josone, Un puente hacia La Habana, la Jornada de la canción política en Guantánamo, Chocolate con Café y Atenas Fusión, tampoco faltaron en nuestra cobertura informativa. Habana Mambo Festival y su Coloquio Internacional “Dale Mambo”, volvieron a ser noticia, ahora en el último mes de 2023 y celebrando los 107 años de Dámaso Pérez Prado, el Rey del Mambo. El espíritu del evento lo expresó muy bien Orlando Valle, Maraca: «Es sumamente importante lo que se armó, porque tiene corazón y tiene inteligencia».

Otras novedades que no nos perdimos, fueron el Santa María Music Fest y la presentación, en el stand de Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM), en la Feria Internacional de La Habana, del proyecto La Isla de la Música, una plataforma de promoción para el universo sonoro cubano, que promueven la empresa Mambo S.R.L. del artista y promotor cultural Arnaldo Rodríguez y la Agencia Musicuba de la EGREM.

El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana volvió a mover la ciudad en diciembre, pero 2023 nos regaló una nueva oportunidad: vivir la complicidad entre el séptimo arte y la música a través del evento mambo Producciones en el Cine, un homenaje a los 65 años del ICAIC. Durante tres noches, una gran pantalla nos permitió volver a ver filmes como Fresa y Chocolate, El hombre de Maisinicú o Nosotros la música y en el mismo escenario los conciertos de artistas estrechamente vinculados al cine. Esta suerte de conspiración creativa se extendió a otros espacios cercanos al circuito cinematográfico, como el Centro Cultural Fresa y Chocolate y la Casa de la Amistad. Una experiencia nueva, que ojalá se repita este año.

Antes de finalizar el 2023, ya nos pusimos a tono con el próximo Festival de la Salsa y recibimos en casa a varios de los músicos que participarán, comenzando por su creador y líder, el popular Maykel Blanco: «La idea es que se repita lo que hemos venido haciendo año tras año, pero siempre darle alguna frescura, traerlo un poco a lo que está sucediendo hoy. Yo pienso que tiene el mismo espíritu, es el mismo Festival con los mismos deseos; por supuesto, ha ido mejorando, ha ido creciendo, aunque yo tengo que resaltar que tuvimos la suerte, desde la primera edición, de que hubiera mucha afluencia de público», nos adelantó el director de Salsa Mayor.

Hay canciones…

Las hay que siempre pueden renacer, como esta que desde 2023 canta Francis del Río: «pero qué mal le va a Superman…» y sigue el coro: «… desde que se metió en la OTAN». No es una canción nueva, sino inspiraciones que este músico cubano le ha puesto a su versión de la antológica La OEA es cosa de risa, del gran Carlos Puebla.

El tema Hay un barrio se hizo popular en 2013, como parte de las celebraciones en el aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). Diez años después, volvió recontextualizado, con nuevos aires musicales y un videoclip dirigido por Roly Peña que acaba de estrenarse en las redes sociales y la Televisión Cubana. Al respecto, expresó el «mulato acalera’o» de visita en nuestra redacción: «Es una canción que a mí siempre me ha gustado, la canto en vivo en los conciertos, y ahora, en esta dinámica que estamos viviendo con las elecciones, la vimos muy acorde para acompañar esta campaña. Además, es una canción que siempre puede dar buenas vibras».

Y al calor del Clásico Mundial de Béisbol, llegó un tema que sacudió las redes y, confiesen, muchos lo bailamos en la sala de la casa: Team Asere, de Alexander Abreu. Desató cualquier cantidad de polémica y mucha más alegría y sentido de pertenencia con las cuatro letras que no conocen fronteras ni odios, esas que nos unen como lo hace la música: Cuba.