Orta, López y… ¡Harry Potter! (+Videos)

El luchador y el voleibolista de Cuba fueron los mejores del mundo en el año 2023

Hoy vamos a entrar primero, de forma obligada, a un colchón de luchas. Y después, también de manera ineludible, a una cancha de voleibol. Ahhh… no estamos uniendo el aceite con el vinagre.

Vamos a dedicarles unos renglones a dos de los grandes deportistas cubanos del momento:

Uno es Luis Orta, acabado de ser escogido como el mejor luchador en el estilo grecorromano del mundo en el año 2023, según la unión internacional de este deporte.

El otro Miguel Ángel López, el voleibolista más destacado del planeta en igual periodo, de acuerdo a un resultado del prestigioso sitio web estadístico Volleybox.

Ahora, uno primero y el otro después…

SIN VARITA MÁGICA

Si una ve las cosas un poco desde afuera Luis Orta parece un ser humano tocado por una varita mágica. Pero él sabe mejor que nadie que no es cosa de Harry Potter, sino sacada de mucho sacrificio, horas de entrenamiento, y de una confianza en sí mismo que deberíamos imitar en nuestras vidas. Sí, ¡incluido en el trabajo!

Y fue así como se convirtió en campeón olímpico, entonces en la división de los 60 kilogramos, en los Juegos de Tokio 2020 (aplazados para 2021 por la Covid), a los cuales llegó siendo casi un desconocido, pero con una seguridad impresionante:

“Vengo a buscar una medalla”, dijo en unas declaraciones que parecieron súper atrevidas.

Pero en la capital nipona fue sorteando obstáculos y rivales gigantescos, un marcador desfavorable que parecía concluyente, y paso a paso siguió su camino hacia el punto más alto del podio.

Este año, como su momento más encumbrado, compitiendo ya desde hace un tiempo en su nueva división de los 67 kilogramos, fue uno de los tres cubanos campeones mundiales en Belgrado, junto a Gabriel Rosillo (97) y Oscar Pino (130).

Y se paseó imponente por los colchones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, y de los Juegos Panamericanos de Santiago.

Unas horas antes de recibir la selección de la Unión Internacional de Luchas fue seleccionado el Mejor deportista individual del año en Cuba.

Y marchaba con estrecho margen al frente de la tradicional encuesta anual de la agencia de noticias Prensa Latina, la cual mediante los votos de los medios de prensa de Latinoamérica y el Caribe elige el mejor de los últimos 12 meses. ¿A quiénes iba aventajando (repetimos: por estrecho margen)? Al pelotero venezolano Ronald Acuña, de brillante actuación en la recién finalizada temporada de las Grandes Ligas, y al mismísimo futbolista… ¡Lionel Messi!

Voy a cerrar este bloque con una confesión que me dejó la sensación de su humildad, y de que con las glorias no se le había ido la fama para la cabeza (¡en ese momento ya era campeón olímpico!):

Hace un tiempo, después de una ceremonia de abanderamiento, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, lo estuve entrevistando. En el ajetreo porque que no se me cayera el celular, utilizado como grabadora, lo que se me cayó sin que me diera cuenta en el primer momento fue una Libreta de reportero (o Reporter Notebook) que me regaló mi hermana. Y en un abrir y cerrar de ojos, con su agilidad sobre los colchones, Luis Orta se agachó y me la entregó feliz.

“EL CUBANO VOLADOR”

Miguel Ángel López también parece sacado de una de las historias de Harry Potter y que uno ve por los aires: no por gusto le dicen “el cubano volador”.

Miguel Ángel López también muy reconocido. (Tomada de radiohc.cu)

El acumuló 955 puntos, gracias a sus resultados individuales y colectivos en los últimos 12 meses, para aventajar a otros relevantes jugadores como el polaco Lukasz Kaczmarek (785), el líbero brasileño Maique Nascimento (762.5), el cubano nacionalizado polaco Wilfredo León (698) y el neerlandés Nimir Abdel-Aziz (697.6).

Hace un año había quedado quinto en el ranking.

Ha estado con el equipo nacional de Cuba en múltiples competencias, incluidos los Juegos Olímpicos de Río 2016, o más acá en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, además de desempeñarse de forma destacada con el club brasileño Sada Cruzeiro.

Nos regala uno de los momentos más espectaculares del voleibol de nuestros tiempos cuando va a la línea de saque (¡es algo para no perdérselo!). Llega a ella con su estatura de 1,89 metros (6 pies y 2 pulgadas) y 90 kilogramos de peso. Le da unas vueltas con sus manos a una pelota que tiembla de miedo. Da un salto felino. Vuela (por eso le dicen “el cubano volador”) y lo golpea con tal fuerza que parece salir un misil. Si los balones pudiesen hablar se quejarían…

Y quizás muchos recuerdan ahora que Melissa Vargas (superó el millar de puntos: 1100.5), una cubana que antes militó en el equipo nacional, y ahora a representa a Turquía, fue la primera del mundo este año, también según el sitio Volleybox. Le siguieron de lejos la brasileña Gabriela Guimarães (921.5), las dominicanas Brayelin Martínez (634.8) y Brenda Castillo (628.3), y la también brasileña Kisy Nascimento (612.5). Sí, no compite ya por Cuba, pero es un ejemplo de la fuerza del movimiento deportivo de nuestro país, aunque no viva hoy sus momentos de mayor esplendor.

Hace un año, por esta fecha, Miguel Ángel López se encontraba también muy alegre:

“Estamos aquí en la premiación de los deportistas cubanos del 2022. Fue muy productivo para el deporte cubano. Y deseo un feliz año principalmente para el Inder y los deportistas cubanos”, dijo.

Y así de feliz andaba cuando escribí esta crónica…

Voy llegando al final de este trabajo. Lo haré para ajustarme al número de renglones acostumbrados. Pero si no fuera por ello seguiría en el aire con Luis Orta y Miguel Ángel López. Y, claro, también, para agradecerle su ayudita de hoy, con Harry Potter.