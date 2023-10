Bohemian Rhapsody (+ Video y letra)

¿Quién no recuerda Bohemian Rhapsody, de Queen? Pocos responderán que no, independientemente de su gusto musical. Es un tema concebido hace casi medio siglo y en la actualidad se sigue considerando como épico, que traspasó fronteras y épocas por su valor musical, y por su triunfo en todo el mundo demostrado con la venta de millones de copias.

Vio la luz un día como hoy, 31 de octubre, del año 1975, por eso le dedicaremos este espacio para recordar y cantar una de las canciones más gustadas en la historia de la música universal, versionada por muchísimos artistas.

La banda británica de rock Queen publicó Bohemian Rhapsody en el disco A Night at the Opera, y lo estrenó en directo en Liverpool, Inglaterra, pocos días después, inmortalizado, fundamentalmente por su intérprete y también compositor Freddie Mercury, quien, sin dudas, le imprimió al grupo un sello distintivo por su talento y personalidad.

Es un tema que rompió esquemas no solo por el despliegue de recursos empleados, vocales y técnicos, sino por la locura de combinar ópera con rock, mientras se habla de asesinato y tormentos. Rápidamente acaparó el gusto popular y se convirtió casi en himno. Lo aclamaban, por eso Queen lo incluyó en todos sus conciertos a partir de su presentación. Actualmente, este delirio emocional variable continúa resultando enigmático y fascinante para sus seguidores.

Fue un éxito desde el inicio por la forma en que fue acogido por el público, aunque sin el apoyo inicial de las disqueras por considerarlo un fracaso comercial por su extraña estructura, carente de estribillo y larga duración. Estamos hablando de una rapsodia difícil de grabar, en la que aparecen elementos clásicos como la ópera, la balada, el hard rock, además de una sección a capela, y una coda. Se distingue el solo de guitarra interpretado por Brian May, y el desempeño de Freddie Mercury.

Todavía el tema obsesiona a muchos, no solo lo escuchan, también lo analizan para encontrarle sentido a su letra fantasiosa y confusa; intentan adivinar la motivación de su autor para incluirle coros operísticos, y estudian su estructura, sus cambios melódicos, y la inserción del personaje Scaramouche, bufón de la comedia del arte, el teatro improvisado italiano del siglo XVI, así como de términos como Bismillah, tomado del Corán, que significa «en el nombre de Alá», y Beelzebub, nombre arcaico para el diablo.

La mayoría coincide en alabarla como una obra singular, diferente, que demostró la capacidad de Queen de innovar, de buscar musicalidad en la fusión y llamar la atención hasta el día de hoy. Detrás de esta canción se encuentra un trabajo intenso, preciosista, de sus integrantes para lograr la perfección y el efecto esperado en el público.

Por tan arduo trabajo, Bohemian Rhapsody ocupó las primeras listas de popularidad, no solo cuando fue presentado en la década de los 70, sino luego, con la muerte de Freddie Mercury, con la película El mundo según Wayne, y más tarde, con el biopic homónimo.

En resumen, este tema no solo provocó impacto instantáneo, se ganó el asombro del público; también quebró reglas e impuso récords. Fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy, y la interpretación vocal de Freddie Mercury fue nombrada como la mejor en la historia del rock, según los lectores de la revista Rolling Stone. También fue proclamada, por sus fans, la canción más reproducida del siglo XX en todo el orbe. Además, Bohemian Rhapsody es, de todos, uno de los sencillos más vendidos en el Reino Unido.

A continuación, les dejamos el video, su letra y traducción:

El video Bohemian Rhapsody también fue exitoso por su valor innovador para la época, al presentar tomas desde múltiples ángulos. De acuerdo con distintas fuentes consultadas, fue el primer tema musical con videoclip concebido estrictamente con fines promocionales. Sobre él, la propia banda aseguró que el proceso había sido muy divertido. Sin dudas, todo un espectáculo visual y sonoro.

[Intro]

Is this the real life? Is this just fantasy?

Caught in a landslide, no escape from reality

Open your eyes, look up to the skies and see

I’m just a poor boy, I need no sympathy

Because I’m easy come, easy go, little high, little low

Any way the wind blows doesn’t really matter to me, to me

[Balada]

Mama, just killed a man

Put a gun against his head, pulled my trigger, now he’s dead

Mama, life had just begun

But now I’ve gone and thrown it all away

Mama, ooh, didn’t mean to make you cry

If I’m not back again this time tomorrow

Carry on, carry on as if nothing really matters

Too late, my time has come

Sends shivers down my spine, body’s aching all the time

Goodbye, everybody, I’ve got to go

Gotta leave you all behind and face the truth

Mama, ooh, (Any way the wind blows)

I don’t want to die

I sometimes wish I’d never been born at all

[Solo de guitarra]

[Sección operática]

I see a little silhouetto of a man

Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango?

Thunderbolt and lightning, very, very fright’ning me

(Galileo) Galileo, (Galileo) Galileo, Galileo Figaro magnifico

I’m just a poor boy, nobody loves me

He’s just a poor boy from a poor family

Spare him his life from this monstrosity

Easy come, easy go, will you let me go?

Bismillah! No, we will not let you go

(Let him go!) Bismillah! We will not let you go

(Let him go!) Bismillah! We will not let you go

(Let me go) Will not let you go

(Let me go) Will not let you go

(Let me go) Ah

No, no, no, no, no, no, no

(Oh mamma mia, mamma mia) Mamma mia, let me go

Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me!

[Rock]

So you think you can stone me and spit in my eye?

So you think you can love me and leave me to die?

Oh, baby, can’t do this to me, baby!

Just gotta get out, just gotta get right outta here!

[Coda]

Nothing really matters, anyone can see

Nothing really matters

Nothing really matters to me

Any way the wind blows

En español:

[Intro]

¿Es esta la vida real? ¿Esto es solo fantasía?

Atrapado en un deslizamiento de tierra, no hay escape de la realidad

Abre tus ojos hacia los cielos y ve

Soy solo un niño pobre, no necesito compasión

Porque fácil vengo, fácil me voy, un poco alto, un poco bajo

De cualquier manera que el viento sople

realmente no es importante para mí

[Balada]

Mamá, acabo de asesinar a un hombre.

Puse un arma contra su cabeza, apreté mi gatillo, ahora está muerto.

Mamá, la vida acababa de comenzar,

pero ahora he tirado todo.

Mamá, no tenía la intención de hacerte llorar

si no vuelvo otra vez mañana,

continúa como si nada importara realmente.

Demasiado tarde, ha llegado mi hora.

Siento escalofríos. El cuerpo me duele todo el tiempo.

Adiós, todos, me tengo que ir.

Tengo que dejarlos a todos atrás y enfrentar la verdad

Mamá, (de cualquier manera sopla el viento),

No quiero morir…

A veces desearía no haber nacido.

[Solo de guitarra]

[Sección operática]

Veo una pequeña silueta de un hombre

Scaramouche, Scaramouche, ¿harás el Fandango?

Rayos y relámpagos, realmente me asustan

(Galileo) Galileo, (Galileo) Galileo, Galileo Figaro magnífico

Soy solo un niño pobre, nadie me ama

Él es solo un pobre muchacho de una familia pobre.

Salva su vida de esta monstruosidad

fácil vengo, fácil me voy, ¿me dejarás ir?

¡Bismillah! ¡No, no te dejaremos ir!

(¡Déjalo ir!) ¡Bismillah! ¡No te dejaremos ir!

(¡Déjalo ir!) ¡Bismillah! ¡No te dejaremos ir!

(Déjame ir) No te dejaremos ir

(Déjame ir) No te dejaré ir

(Déjame ir) Ah

No, no, no, no, no, no

(Oh, mamma mia, mamma mia), mamma mia, déjame ir

¡Beelzebú tiene un demonio apartado para mí, para mí, para mí!

[Rock]

¿Crees que puedes apedrearme y escupirme en el ojo?

¿Crees que puedes amarme y dejarme morir?

¡Oh, bebé, no puedes hacerme esto, bebé!

¡Solo tengo que salir, solo tengo que salir de aquí!

[Coda]

Nada realmente importa, cualquiera lo puede ver

Nada realmente importa,

Nada realmente importa para mí

De cualquier manera sopla el viento.