BÉISBOL: Equipo Cuba a San Salvador, sus ausencias

Tras la revelación de la nómina de Cuba al torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, regresa la polémica a nuestro deporte nacional.

Es inevitable, y en esta ocasión regresa el debate sobre si en verdad se hizo en base a rendimiento, si la edad es un factor a tomar en cuenta, o si hubo una especie de camisa de fuerza.

Empezamos de atrás hacia delante, y es por el hecho de que existió una preselección de 39 peloteros que nunca se hizo pública, y supuestamente de ahí debía salir el plantel. Esto, que no me extrañaría, porque a veces los organizadores piden una prenómina con bastante tiempo de anticipación, y eso conlleva trámites de visado, etc., pudiera justificar algunas ausencias por rendimiento.

Por ejemplo, las del líder en carreras impulsadas y colíder en jonrones, el santiaguero Osday Silva, o la de los lanzadores espirituanos José Isaías Grandales y Yankiel Mauri, segundo y cuarto en Promedio de Carreras Limpias (PCL) en la actual Serie Nacional, respectivamente.

En cuanto a la edad, es lo único que me puede justificar que no estén el puntero en PCL, el pinareño Erlis Casanova (2.04), ni el de promedio de bateo, el tunero Yordanys Alarcón (.386), porque ambos, en teoría, debieron estar en esa prenómina para la justa regional, que, en el caso del béisbol, verá acción del 24 de junio al 1 de julio.

Pero es que, si vamos a la edad, no hubiera estado en la selección dirigida por Armando Jhonson el torpedero holguinero Yordan Manduley, por solo mencionar a uno de los veteranos.

Si vamos a rendimiento, debió tomarse en cuenta también a los primeros en victorias de la Serie Nacional: el cienfueguero Islay Sotolongo y el artemiseño Geonel Gutiérrez, este último líder en ponches, además.

Pero más allá de los mencionados, la afición cifraba sus esperanzas sobre todo en Yasmani Tomás, pero las autoridades cubanas de béisbol comentaron que en los últimos días al jugador se le presentó un problema personal y no podrá unirse al conjunto, aunque se dejó la puerta abierta para otro momento.

Las imágenes del capitalino entrenándose en La Habana para la justa regional levantaron muchas expectativas, y también se pensó en el tunero Roberto Baldoquín, pero al incorporarse tarde al torneo doméstico, tampoco estaba en la lista inicial entregada a Centro Caribe Sports.

Tras concluir las últimas subseries de la 62 SN, se concentrarán estos peloteros, pero todavía no se dijo si se esperará por ellos para la celebración de los muchos partidos pendientes del campeonato, lo cual tiene en ascuas a sus respectivas plantillas.

Varios de estos equipos se juegan el pase a la postemporada, y no sería justo que fueran eliminados sin contar con sus principales figuras, pero el tiempo sigue corriendo y el calendario apremia.